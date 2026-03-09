リーメントが手掛けるミニチュアフィギュアに、なんと「モスバーガー」が登場。本物そっくりの可愛いモスが満載です!

★画像初公開★

【ほおばるおいしさ♪モスバーガー】

おいしさギュッ!今日もモス気分♪

6月1日発売予定。全6種。1320円(税抜価格1200円)。

(@rement_officialより引用)

これは可愛い! どのアイテムも本物そっくりで、モスの香りが漂ってくるよう。眺めているだけで幸せな気分になれちゃいますね。

ラインアップは、「イチオシ! モスバーガーのミートソース」「早起きした日はゆったり朝モス♪」「今日はみんなでモスパーティー!」「野菜たっぷり! モスの菜摘」「食べ足りない!? そんなときはテーブルで追加注文」「ネット注文でお手軽テイクアウト」の全6種。タイトルがまた秀逸(笑)。どれが出るかは開けてからのお楽しみです!

価格は1,320円。6月1日の発売なのですが、SNSではすでに「なんですとー!!!!! これは熱い!!!!!」「全部ハンバーガーついてるから全部当たりだ」「自分が子供の頃だったら絶対おままごとした。これで遊べる子供たちが羨ましい!!!」「えー、めっちゃほしい!」「買います!買います! 絶対買います笑」「モスパーティー開催したい」と話題に。

デスクに飾ったり、推しのアクスタと一緒に飾って楽しむのもいいかも。発売日が待ち遠しいですね。