U-NEXTは、映画『テッド』で世界を席巻した、セス・マクファーレンによるコメディドラマ『テッド ザ・シリーズ』のシリーズ2全8話の見放題独占配信を開始した。これにあわせ、日本語吹替版を担当している神谷浩史、河西健吾、上坂すみれが、ドラマ版『テッド』の魅力や収録裏話、自身の学生時代について語るインタビュー映像が公開となった。

魂を宿した口の悪いテディベアという設定で話題を呼んだ『テッド』（2012）は、世界興行収入5億496万ドルを突破という大ヒットを記録し、R指定映画として2012年最高の興行成績を樹立した。その後、2015年には続編となる『テッド2』も公開され、シリーズとして確固たる人気を確立している。

この度、その前日譚として制作されたドラマシリーズ『テッド ザ・シリーズ』のシリーズ第2弾となる『テッド ザ・ シリーズ2』がU-NEXTで配信となった。これにあわせて日本語吹替版を担当している神谷浩史、河西健吾、上坂すみれが、ドラマ版『テッド』の魅力や収録裏話、自身の学生時代について語るインタビュー映像が公開になっている。

なお、U-NEXTでは、映画『テッド』と『テッド2』も見放題で配信中なので、こちらもあわせてチェックいただきたい。

■ストーリー

舞台は1994年のボストン。口の悪いテディベアのテッド（セス・マクファーレン）と、心優しくもどこか不器用な高校生ジョン（マックス・バークホルダー）は、高校最後の年を迎えていた。ふたりは、家長として振る舞う気骨のある父マティ（スコット・グライムズ）、思いやりにあふれ家族を支える母スーザン（アラナ・ユーバック）、そして率直な物言いでマティとたびたび衝突するいとこのブレア（ジョルジア・ウィッガム）とともに暮らしている。 ■出演者（役名：俳優名／日本語吹き替え）

テッド：セス・マクファーレン（神谷浩史）

ジョン・ベネット：マックス・バークホルダー（河西健吾）

マット・ベネット：スコット・グライムズ（渡辺穣）

スーザン・ベネット：アラナ・ユーバック（浅野まゆみ）

ブレア：ジョルジア・ウィッガム（上坂すみれ）



■スタッフ

製作総指揮・脚本・監督・共同ショーランナー・「テッド」役：セス・マクファーレン

製作総指揮・脚本・共同ショーランナー：ポール・コリガン、ブラッド・ウォルシュ

製作総指揮：エリカ・ハギンズ、アラナ・クレイマン、ジェイソン・クラーク、エイミー・カールソン（Fuzzy Door）

製作：UCP, a division of Universal Studio Group, Fuzzy Door and MRC



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エピソード1より













エピソード2より













エピソード3より









エピソード4より







エピソード5より











エピソード6より











エピソード7より