U-NEXTは、映画『テッド』で世界を席巻した、セス・マクファーレンによるコメディドラマ『テッド ザ・シリーズ』のシリーズ2全8話を2026年5月1日午前0時より見放題での独占配信を開始する。

魂を宿した口の悪いテディベアという設定で話題を呼んだ『テッド』（2012）は、世界興行収入5億496万ドルを突破という大ヒットを記録し、R指定映画として2012年最高の興行成績を樹立した。その後、2015年には続編となる『テッド2』も公開され、シリーズとして確固たる人気を確立している。

さらに、その前日譚として制作されたドラマシリーズ『テッド ザ・シリーズ』は、アメリカの配信プラットフォーム「Peacock」で配信開始初週にTV番組ランキング第1位を獲得し、衰えない人気を誇り注目を集めている。そして今回、映画『テッド』の前日譚シリーズ第2弾となる『テッド ザ・ シリーズ2』が配信となる。

個性豊かな面々に囲まれながら、高校生のジョンとテッドは相変わらずの最低で最高な学校生活を過ごしていく。爆笑必至の青春コメディとして、さらにスケールアップした物語が展開される。

配信開始にあわせて公開された予告編では、テッドとジョンの波乱に満ちた日常がより過激に、コミカルに描かれる。校内で大勢に追いかけ回されるシーンや、なぜか法廷に出廷しているなどトラブル続出の展開に加え、洗濯機から飛び出してまん丸に膨らんだテッドの愛らしい姿も。テッドらしさ全開の、過激さと可愛らしさ満載の映像に仕上がっている。

字幕版と同時配信する日本語吹き替え版にも前作からのキャストが参加。テッド役を務めるのは、神谷浩史、相棒ジョン役には河西健吾、そしてブレア役には上坂すみれが出演している。

なお、U-NEXTでは、映画『テッド』と『テッド2』も見放題で配信中なので、こちらもあわせてチェックいただきたい。

■ストーリー

舞台は1994年のボストン。口の悪いテディベアのテッド（セス・マクファーレン）と、心優しくもどこか不器用な高校生ジョン（マックス・バークホルダー）は、高校最後の年を迎えていた。ふたりは、家長として振る舞う気骨のある父マティ（スコット・グライムズ）、思いやりにあふれ家族を支える母スーザン（アラナ・ユーバック）、そして率直な物言いでマティとたびたび衝突するいとこのブレア（ジョルジア・ウィッガム）とともに暮らしている。 ■出演者（役名：俳優名／日本語吹き替え）

テッド：セス・マクファーレン（神谷浩史）

ジョン・ベネット：マックス・バークホルダー（河西健吾）

マット・ベネット：スコット・グライムズ（渡辺穣）

スーザン・ベネット：アラナ・ユーバック（浅野まゆみ）

ブレア：ジョルジア・ウィッガム（上坂すみれ）



■スタッフ

製作総指揮・脚本・監督・共同ショーランナー・「テッド」役：セス・マクファーレン

製作総指揮・脚本・共同ショーランナー：ポール・コリガン、ブラッド・ウォルシュ

製作総指揮：エリカ・ハギンズ、アラナ・クレイマン、ジェイソン・クラーク、エイミー・カールソン（Fuzzy Door）

製作：UCP, a division of Universal Studio Group, Fuzzy Door and MRC



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エピソード1より













エピソード2より













エピソード3より









エピソード4より







エピソード5より











エピソード6より











エピソード7より