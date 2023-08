「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズは、近未来(西暦2100年代)の日本を舞台にしたSFアニメーションです。

包括的生涯福祉支援システム「シビュラシステム」という巨大監視ネットワークにより人間の心理を管理・記憶し、「サイコパス(PSYCHO-PASS)」という数値で表して管理するようになった100年後の日本。犯罪係数(罪を犯す可能性)の高い人間は「潜在犯」として罪を犯す前に裁かれる世界で、治安維持にあたる厚生省公安局刑事課のメンバーたちと、シビュラシステムの網をくぐり抜ける犯罪者たちとの戦いを描いています。

2012年10月に第1期がテレビアニメで放送され、Production I.Gの手がける精緻な映像と、エッジのきいた世界観が話題となりました。2023年時点で、テレビアニメは第3期まで、劇場版映画が全4作品が制作されています。また、第1期に新カットを加えて新たに編集した新編集版も制作されました。

この記事では、「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズ全作品の見る順番を時系列とともに解説します。各作品のあらすじ・キャラクターについても紹介しますので、ぜひご一読ください。

「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズを見る順番

「PSYCHO-PASS サイコパス」の見る順番を理解するにあたり、まずはシリーズの公開順と時系列を把握しておきましょう。

「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズの公開順

テレビアニメ第1期『PSYCHO-PASS サイコパス』(2012年放送) テレビアニメ新編集版『PSYCHO-PASS サイコパス 新編集版』(2014年放送) テレビアニメ第2期『PSYCHO-PASS サイコパス 2』(2014年放送) 映画『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス』(2014年公開) 映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰』(2019年公開) 映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.2 First Guardian』(2019年公開) 映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.3 恩讐の彼方に__』(2019年公開) テレビアニメ第3期『PSYCHO-PASS サイコパス 3』(2019年放送) 映画『PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』(2020年公開) 映画『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』(2023年公開)

続いて時系列は以下のとおりです。

「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズの時系列

テレビアニメ第1期『PSYCHO-PASS サイコパス』 テレビアニメ新編集版『PSYCHO-PASS サイコパス 新編集版』 テレビアニメ第2期『PSYCHO-PASS サイコパス 2』 映画『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス』 映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰』 映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.2 First Guardian』 映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.3 恩讐の彼方に__』 映画『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』 テレビアニメ第3期『PSYCHO-PASS サイコパス 3』 映画『PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』

「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズを時系列で見ると、上記のようになります。

2023年に公開された『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』は、テレビアニメ第3期の前に起こった出来事を描いています。第1期・第2期の主人公である常守朱(つねもりあかね)が収監されている理由や、第3期のメインキャラクターである慎導灼(しんどうあらた)、炯(ケイ)・ミハイル・イグナトフ、舞子・マイヤ・ストロンスカヤらの家族の死の謎が描かれているため、この作品を見てからの方が、第3期を楽しめるでしょう。

花城フレデリカが初登場する映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.2 First Guardian』では、彼女からスカウトを受けた執行官・須郷徹平(すごうてっぺい)が過去を振り返る形で、第1期より以前に沖縄で起こった事件が描かれています。

須郷の来歴がわかるとともに、監視官の宜野座伸元(ぎのざのぶちか)、執行官の狡噛慎也(こうがみしんや)や征陸智己(まさおかともみ)らが登場しており、常守が入局する前の公安メンバーたちの関係性を見ることができます。シリーズのファンにとっては、見逃せない作品となっています。

また、第1期に新規カットを追加して再編集した『PSYCHO-PASS サイコパス 新編集版』は、1話30分だったエピソードを2話ごとにまとめて1時間に拡大したものです。内容は基本的に第1期と同じなので、第1期を見ていれば、必ずしも見る必要はありません。

「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズを見るおすすめの順番

上記の公開順と時系列を踏まえ、「PSYCHO-PASS サイコパス」を見るには、時系列を追った以下の順番で見ることをおすすめします。

テレビアニメ第1期『PSYCHO-PASS サイコパス』 テレビアニメ新編集版『PSYCHO-PASS サイコパス 新編集版』 テレビアニメ第2期『PSYCHO-PASS サイコパス 2』 映画『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス』 映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰』 映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.2 First Guardian』 映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.3 恩讐の彼方に__』 映画『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』 テレビアニメ第3期『PSYCHO-PASS サイコパス 3』 映画『PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』

「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズのあらすじ・キャスト一覧

ここからは「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズのあらすじやキャスト、作品を見たユーザーのコメントを紹介していきます。

テレビアニメ第1期『PSYCHO-PASS サイコパス』

あらすじ

2112年。厚生省公安局刑事課一係に、常守朱が配属となる。新人監視官となった常守は、先輩である宜野座伸元とともに、潜在犯である執行官の狡噛慎也、征陸智己、縢秀星、六合塚弥生らを指揮することとなる。狡噛はもとは監視官だったが、部下を殺された「標本事件」の捜査にのめりこみ、犯罪係数を上昇させて執行官になっていた。やがて、事件の捜査線に槙島聖護という男が浮かぶ。多くの犯罪を裏で操る彼が「標本事件」の犯人だと考えた狡噛は、槙島への執着を募らせていく。

キャスト

出演/花澤香菜、関智一、野島健児、有本欽隆、石田彰、櫻井孝宏

総監督/本広克行

公開年/2012年

テレビアニメ第2期『PSYCHO-PASS サイコパス2』

あらすじ

犯罪係数が上昇した宜野座伸元が執行官になり、狡噛慎也も失踪していた。2114年、公安局刑事課一係には、常守朱の部下として新任監視官の霜月美佳、新任執行官の東金朔夜と雛河が配属され、新しい体制で職務に当たっていた。あるとき、刑事課二係の監視官が姿を消し、現場には「WC?」の血文字が残されるという事件が発生する。常守たちが捜査を続けるうち、鹿矛囲桐斗(かむい きりと)という名前が捜査線上に浮かぶ。鹿矛囲はシビュラシステムに認識されない特異な体質を有していた。

キャスト

出演/花澤香菜、関智一、野島健児、佐倉綾音、木村良平、山路和弘

総監督/本広克行

公開年/2014年

映画『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス』

あらすじ

2116年、シビュラシステムの海外輸出が始まり、テストケースとしてSEAUn(シーアン)が選ばれる。SEAUnの首都・シャンバラフロートには平和が訪れていた。ある日、日本でSEAUnからの密入国者がテロを実行。逮捕されたテロリストの記憶を探ると、かつて公安局の執行官だった狡噛慎也の存在が浮かびあがった。公安局刑事課一係の常守朱は狡噛とテロの関係を探るため、SEAUnへ単身で捜査に向かう。

キャスト

出演/花澤香菜、関智一、野島健児、神谷浩史、佐々木勝彦、木村昴

総監督/本広克行

公開年/2014年

ユーザーコメント

・「テレビで視聴していたときよりも、画像・音の迫力が違いよかった。テレビ版での予備知識のおかげでストーリーが近未来の設定関係などの戸惑いがなく見られた」(50歳男性)

・「アニメ作品だが大人も十分に楽しめる奥深いストーリー性があります。出てくる銃器や武器のリアリティがよく丁寧だったのは高評価。声優陣もいいところぞろいでいい味が出ていた。後作にも興味をもつきっかけになりましたね」(35歳男性)

・「シリーズが始まったのはずいぶん前ですが、当初、攻殻機動隊と同様の目線でこのアニメを見ていました。近未来が描かれており、人間が人間らしく生きていけないのではという背景がよく似ていると感じたためです。ただ大きな違いは人間がAIに支配され、AIにあらがうことなく、AIの決定した人生を送ることに従順であるところがサイコパスの特徴だと思います。攻殻機動隊では敵味方がはっきりとしていた感がありますが、サイコパスでは、AIに支配されている以外は日常生活の中で起こる事件(もちろん相手の様相や使用する武器も近未来のものですが)に奔走する刑事ドラマのようで、ストーリーが進んでも安心して見ることができると思います」(61歳男性)

・「派手なアクション多めな完結型でよかったです。思いきりがよくて、狡噛が強すぎます。ドラマ性はテレビシリ-ズで、劇場版は派手にやってくれたので双方楽しめました」(63歳男性)



映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰』

あらすじ

2117年、ある暴走車が公安局のビルに激突。暴走していたのは青森にある潜在犯隔離施設・サンクチュアリに勤務する心理カウンセラーの夜坂泉だった。夜坂を施設に送還するように求められ、監視官の霜月美佳と執行官の宜野座伸元、六合塚弥生の3人が彼女を護送し、サンクチュアリで捜査を開始する。そこで彼らは夜坂がかくまっていた1人の少年を保護。彼の持っていたメモリーキューブから、サンクチュアリの実態が浮かび上がってくる。

キャスト

出演/佐倉綾音、野島健児、伊藤静、沢城みゆき、弓場沙織

監督/塩谷直義

公開年/2019年

ユーザーコメント

・「支配する側とされる側で、双方とも思考停止していれば双方その役割に邁進できるでしょうが、いったん自らが本来人間が持っているはずの思考と意志に少しでも立ち返れば、その闘いは相手とのそして自らの内面との複雑なものになり、永きにわたるような気がします。何も考えないのが幸せなのかもとも思いますが、やはり霜月氏のようにいったん自らを取り戻しかけると苦しむのではないでしょうか。現在の私たちにも通じてとてもひとごととは思えない感じがしました」(62歳男性)

・「先が読めない展開でおもしろかった」(46歳男性)



映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.2 First Guardian』

あらすじ

公安局刑事課一係の執行官・須郷徹平は、外務省から人事交流で出向してきた花城フレデリカから外務省へのスカウトを受け、過去の記憶をよみがえらせる。2112年の夏、沖縄の国防軍名護基地でパイロットとして軍事作戦に参加していた須郷は、作戦の失敗により先輩の大友を失ってしまう。3カ月後、国防省ビルをドローンが襲撃する事件が発生し、捜査のために公安局の監視官・青柳璃彩と執行官・征陸智己が沖縄を訪れる。そこで事件に大友が関与していると聞いた須郷は、青柳らとともに事件の捜査に乗り出す。

キャスト

出演/東地宏樹、有本欽隆、浅野真澄、てらそままさき、本田貴子

監督/塩谷直義

公開年/2019年

ユーザーコメント

・「大変すばらしい内容の作品であり、また非常に感動すること間違いない」(62歳男性)



映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.3 恩讐の彼方に__』

あらすじ

2117年、SEAUnの事件以降、放浪の旅を続けていた狡噛慎也は、南アジアの山村にいた。そこで武装ゲリラに襲われたバスを救った狡噛に、テンジンという少女からかたき討ちのために戦い方を教えてほしいと頼まれる。断りきれず彼女の訓練をはじめた狡噛の前に、外務省の花城フレデリカが現れ、狡噛をスカウトする。その頃、その地では紛争の和平調停が行われていたのだが……。

キャスト

出演/関智一、諸星すみれ、志村知幸、磯部勉、本田貴子

監督/塩谷直義

公開年/2019年

ユーザーコメント

・「ストーリー内容ともに一番好きだから」(51歳男性)

・「興味深いキャラクター」(51歳男性)



テレビアニメ第3期『PSYCHO-PASS サイコパス 3』

あらすじ

2120年、日本は鎖国を解除し、移民を受け入れはじめていた。2118年の事件で常守朱は勾留され、霜月美佳は公安局刑事課課長となっていた。公安局刑事課一課には、新たに慎導灼と炯・ミハイル・イグナトフの2人が監視官として赴任し、事件調査にのぞむ。特A級メンタリストで犯罪者の心理をトレースできる慎導と、ロシア系帰化移民のイグナトフは幼なじみで、2人はお互いにザイルパートナーとも言える存在だった。いくつかの事件調査を行ううち、彼らは梓澤廣一(あずさわこういち)という男が背後にいることに気づく……。

キャスト

出演/梶裕貴、中村悠一、宮野真守、日笠陽子、堀内賢雄

監督/塩谷直義

公開年/2019年

映画『PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』

あらすじ

公安局ビルに侵入した梓澤廣一は、東京都知事である小宮カリナの解任を要求する。彼の背後には「ビフロスト」という組織があり、彼はビフロストに所属するインスペクターとして事件に関わっていた。慎導、イグナトフら刑事課一課の面々は、都知事を救い梓澤を倒すため各々行動を開始する。事件の裏には、ビフロストの一員である法斑静火(ほむらしずか)のビフロスト破壊計画があった……。

キャスト

出演/梶裕貴、中村悠一、宮野真守、日笠陽子、堀内賢雄

監督/塩谷直義

公開年/2019年

ユーザーコメント

・「テレビシリーズ3のその後が気になっていたから」(46歳男性)

・「この作品がいちばんおもしろいから」(56歳男性)



映画『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』

あらすじ

2118年1月、神奈川県沖で外国船舶がテロリストに襲撃されるという事件が発生。放浪の旅から帰国し、外務省行動課所属となった狡噛慎也が船に潜入するが、既にターゲットのミリシア・ストロンスカヤ博士は殺害されていた。公安局統括監視官となった常守朱と厚生省統計本部長・慎導篤志は調査に向かうが、外務省行動課の花城フレデリカから捜査権は外務省にあると告げられる。事件の背後には外務省の秘密部隊「ピースブレイカー」の存在があった。常守ら刑事課と外務省所属となった狡噛らは合同で捜査にのぞむが……。

キャスト

出演/花澤香菜、関智一、野島健児、山路和弘、菅生隆之、大塚明夫

監督/塩谷直義

公開年/2023年

ユーザーコメント

・「管理社会の恐怖と愚かさとそれに従う人間・社会、さらにそれに立ち向かう人間をうまく描いてます」(42歳男性)

・「シナリオがやや難解で何度か見てやっと理解できた。でもその点がよいと感じるようになりました」(30歳男性)



「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズの人気作品ランキング

「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズの映画6作品を対象とした人気ランキングは以下のようになりました。

1位『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス』(42.0%)

2位『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰』(14.0%)

3位『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』(13.4%)

4位『PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』(11.5%)

5位『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.3 恩讐の彼方に__』(8.3%)

6位『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.2 First Guardian』(5.1%)

2012年公開の『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス』が42%の支持を集めて1位となりました。本広克行が総監督を務め、第1期と同じく虚淵玄がストーリー原案を務める本作は、SEAUnの首都・シャンバラフロートが舞台。シャンバラフロートへ乗り込んだ常守朱が、現地で狡噛慎也と再会し、共闘する姿が描かれます。一係のメンバーの登場は少ないですが、狡噛の強さとカリスマ性を実感できる一作となっています。

「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズとは

「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズは、包括的生涯福祉支援システム「シビュラシステム」によって計測された「PSYCHO-PASS」の数値により、個人の心理状態や職業適性などが診断され、すべてが「シビュラシステム」の管理下にある近未来の日本を舞台にしたSFアニメーション作品です。

主に物語の舞台となる公安局刑事課とは、シビュラシステムによって適性があると判断されたエリートである「監視官」と、犯罪係数が高い潜在犯の中から選ばれた実行部隊とも言える捜査担当「執行官」がタッグを組んで、治安維持のために事件などの捜査を行う部署です。

彼らはシビュラシステムとリンクした携帯型心理診断鎮圧執行システム「ドミネーター」で潜在犯や犯罪者たちを鎮圧していきます。このドミネーターは銃を向けられた対象者の犯罪係数をその場で計測し、その数値によって殺傷力が変化するという武器で、「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズを象徴するアイテムでもあります。

このシリーズは『踊る大捜査線』などの実写作品の監督として知られる本広克行が初めて総監督を務めたアニメシリーズで、テレビアニメ第2期以外はProduction I.Gがアニメーション制作を行っています(第2期はタツノコプロが担当)。近未来的な世界観と、管理社会の中で生きる人間たちの葛藤を描いた人気作品です。

「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズを視聴できる動画配信サービス

「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2023年8月時点で映画「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。各サービスで、配信されている作品が少しずつ異なるので、注意しましょう。

FOD

テレビアニメ第1期『PSYCHO-PASS サイコパス』

テレビアニメ新編集版『PSYCHO-PASS サイコパス 新編集版』

テレビアニメ第2期『PSYCHO-PASS サイコパス 2』

映画『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス』

映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰』

映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.2 First Guardian』

映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.3 恩讐の彼方に__』

テレビアニメ第3期『PSYCHO-PASS サイコパス 3』

映画『PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』

Amazon・プライム・ビデオ

テレビアニメ第1期『PSYCHO-PASS サイコパス』

テレビアニメ第2期『PSYCHO-PASS サイコパス 2』

映画『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス』

映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰』

映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.2 First Guardian』

映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.3 恩讐の彼方に__』

テレビアニメ第3期『PSYCHO-PASS サイコパス 3』

映画『PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』

U-NEXT

テレビアニメ第1期『PSYCHO-PASS サイコパス』

テレビアニメ新編集版『PSYCHO-PASS サイコパス 新編集版』

テレビアニメ第2期『PSYCHO-PASS サイコパス 2』

映画『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス』

テレビアニメ第3期『PSYCHO-PASS サイコパス 3』

映画『PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』

Hulu

テレビアニメ第1期『PSYCHO-PASS サイコパス』

テレビアニメ第2期『PSYCHO-PASS サイコパス 2』

テレビアニメ第3期『PSYCHO-PASS サイコパス 3』

ディズニープラス

テレビアニメ第1期『PSYCHO-PASS サイコパス』

テレビアニメ第2期『PSYCHO-PASS サイコパス 2』

テレビアニメ第3期『PSYCHO-PASS サイコパス 3』

映画『PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』

FODでは、最新の映画『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』以外のすべての「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズ作品を見ることができます。

Amazon・プライム・ビデオでは『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』と新編集版『PSYCHO-PASS サイコパス 新編集版』以外が配信されています。新編集版は第1期とストーリーはほぼ同じなので、Amazon・プライム・ビデオが視聴可能な方は、こちらで見てもよいでしょう。

「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズを見る順番を紹介しました

2012年に放送開始された「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズは、管理社会における個人の生き方などを描いたSFアニメーションです。テレビアニメは第3期まで、劇場版映画も4作品が公開されています。

社会のあり方、何を持って犯罪とするかなど、現代社会を考えるうえでも多くの問題を突きつけてくるこのシリーズ、まだ見たことがないという方は、ぜひこの機会に一度ご覧になってみてください。

