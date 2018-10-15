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お知らせ

「iPad」の最新情報・話題まとめ

アップル（Apple）のタブレット端末「iPad」のニュースやレビューを掲載。次期iPadの噂も。

2019年03月29日(金)

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Mac Fan 5月号発売！　特集は「Apple春の新製品どれも欲しいぞ！」

アップル 03/29 08:00

2019年03月25日(月)

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未来の学び方と教え方の姿を描くセミナー開催! 教育でICTが果たす役割とは?

モバイル PR 03/25 14:00

2019年03月21日(木)

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iPad miniレビュー - 小さなボディはそのままに、Apple Pencil対応など大きくパワーアップ!

アップル 03/21 20:00

2019年03月19日(火)

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NTTドコモ、新型iPad AirとiPad miniを販売 - 20日から予約開始

携帯キャリア 03/19 16:06

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iPadがまた増えた! 現行5モデルをざっくり比較

アップル 03/19 14:48

2019年03月18日(月)

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iPad Airが驚きの復活! 10.5インチ、A12 Bionic内蔵で54,800円から

アップル 03/18 22:39

2019年03月14日(木)

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MacとiPadの購入プログラム、ビックカメラ・ドットコムで利用可能に

家電量販店 03/14 19:32

2019年03月13日(水)

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東京メトロ、ワンマン路線の運転士がiPad活用した案内を開始

モバイル 03/13 14:49

2019年03月08日(金)

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Appleが描く“iPhoneの次”は有望か - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 03/08 06:00

2019年02月25日(月)

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ノートPCに勝る使い勝手も　ロケ撮影や旅行にはiPad Proが向く

アップル 02/25 13:01

2019年02月20日(水)

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iPad Air 2やXperia Tablet Z、旧型タブレットに掘り出し物

アップル 02/20 06:00

2019年02月14日(木)

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買ったばかりの新しいiPadにiPhoneを近づけると何かが起こるの? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 02/14 18:46

2019年02月12日(火)

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バレンタインの準備はiPhone/iPadにお任せ! レシピやデートの場所も探せるよ!!

iPhone 02/12 08:00

2019年02月03日(日)

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Apple Pencilではじめる気軽なお絵描き(4)「メディバンペイント」を使う

アップル 02/03 11:00

2019年01月09日(水)

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年始も特価品、SIMフリーiPhone 6s/SEやiPad 2017の未使用品が安い

iPhone 01/09 06:00

2019年01月04日(金)

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岐路に立つApple (後編) - iPhoneの10年に続く新たな成長戦略、2019年を予想

アップル 01/04 08:00

2019年01月02日(水)

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Apple、2019年初売りの詳細な情報を公開

アップル 01/02 01:32

2018年12月30日(日)

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Apple Pencilではじめる気軽なお絵描き(3)「CLIP STUDIO PAINT」を使う

アップル 12/30 12:00

2018年12月29日(土)

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岐路に立つApple (前編)、快進撃が一転した2018年を振り返る

アップル 12/29 12:00

2018年12月26日(水)

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電子書籍をはじめよう～iPad、Kindle、Kobo……自分に合う電子書籍リーダーは?

その他ガジェット 12/26 06:00

2018年12月23日(日)

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Apple Pencilではじめる気軽なお絵描き(2)「Procreate」を使う

アップル 12/23 10:00

2018年12月18日(火)

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JTT、軽快な書き心地のiPhone/iPad用スタイラスペン

iPhone 12/18 16:25

2018年12月16日(日)

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Apple Pencilではじめる気軽なお絵描き(1)「メモ」を使う

アップル 12/16 12:00

2018年12月07日(金)

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Appleが親子で楽しめるプログラミング講座を開催 - スマートトイ「Sphero BOLT」を使い遊んで学ぶ

アップル 12/07 08:20

2018年12月06日(木)

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Chromeが大幅増 - 11月タブレットブラウザシェア

開発/エンジニア 12/06 11:05

2018年12月05日(水)

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東海大相模がICT授業推進に向けフルノシステムズの無線LAN APを導入

無線LAN / Wi-Fi PR 12/05 10:00

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Apple、今年のアプリ/ゲーム、音楽・映画のおすすめ「Best of 2018」公開

iPhone 12/05 05:38

2018年12月03日(月)

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Amazonサイバーマンデーに「iPad Pro」や「MacBook Air」が登場!

家電量販店 12/03 16:50

2018年11月29日(木)

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Mac Fan 1月号発売! 特集は「新iPad Pro全方位検証」

アップル 11/29 19:29

2018年11月28日(水)

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新しいiPad Pro用アクセサリの進化と技術革新 - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 11/28 06:00

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    iPadを安く買うなら9.7型iPad Proがお買い得、Pencilも値下がり
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