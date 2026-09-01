iPhone／Mac／iPadなど、Apple製品を新しくすると、一緒に使う周辺機器やアクセサリーも見直したくなるもの。充電環境を整えたり、ストレージを追加したり、作業環境をアップデートしたりと、最新デバイスをもっと便利に使うための相棒探しも楽しみのひとつだ。

そんなApple製品と相性の良い最新ガジェットを実際に見て・触って・試せるイベント「Mac Fan Fes.2026.09［最新ガジェット体験会］」が、9月26日に東京・日本橋で開催される。会場にはさまざまなメーカーの製品が集まり、最新ガジェットを実際に試したりメーカー担当者に直接話を聞いたりすることができる。

Mac Fan Fes.2026.09［最新ガジェット体験会］

会場限定で「Mac Fan 特別号」を配布

「Mac Fan Fes」は、2025年11月／2026年3月に開催され、いずれも好評を博したイベント。過去2回の盛況を受け、今回もApple製品と一緒に使える最新＆人気ガジェットを「見て・触って・試せる」体験イベントとして開催される。

また会場限定で、2026年3月に定期刊行を終了した「Mac Fan」の特別号の配布も行われる。この特別号には、最新Apple製品の比較・解説記事、AppleデバイスでAIを活用するためのTipsや人気連載記事の復刻版などを掲載する予定。このイベント会場でしか手に入らない特別な一冊となる。

『左ききのエレン』のかっぴー氏がiPadの魅力を語る

会場では、ゲストによるスペシャルセッションも予定している。

第一部では、『左ききのエレン』などで知られる漫画家のかっぴー氏が登場。「漫画家・かっぴー先生に聞くiPadの魅力」と題し、クリエイターの視点からiPadの魅力について語る。

聞き手はマンガライターのちゃんめいさん。漫画制作におけるiPadの活用方法や、クリエイターならではの視点から見たApple製品について話を聞く予定だ。

かっぴー氏

ちゃんめい（石本愛衣）さん

篠崎こころさんとApple Arcadeで対決！

モデル・コスプレイヤーの篠崎こころさんが登場する「モデル・篠崎こころとApple Arcadeでガチ対決！」も開催。このコーナーでは、Appleが提供するゲームのサブスクリプションサービス「Apple Arcade」から人気タイトルを複数ピックアップし、イベント参加者と篠崎さんがゲームで対決する。

ゲーム企画への参加者は会場内の抽選などで決定する予定。実際にステージに登壇し、篠崎さんとの対戦を楽しめる。

篠崎こころさん

Mac Fan Portal編集長からのメッセージ

Mac Fan Portalの関口大起編集長から、本イベント開催にあたり、以下のようなメッセージをいただいた。

2026年9月26日（土）、「Mac Fan Fes.2026.09」を開催します！ 「Mac Fan Fes」は、おかげさまで第3回を迎えることができました。ひとえに、これまでご参加いただいた皆さまのおかげです。

今回のイベント会場にも、Appleユーザの皆さまに体験してほしい最新・最強・最高のガジェットがズラリと展示される予定です。見て、触って、試して、気になるところはメーカー担当者に直接質問してOK。Apple好き／ガジェット好きの皆さんにとって、至福の時間になること間違いなし！

私たち編集部一同も、読者の皆さんに直接お会いできることを心から楽しみにしています。ぜひお気軽にお越しください。

本イベントの参加には事前申し込みが必要。申し込みは応募フォームで受け付けている。

Mac Fan Fes.2026.09［最新ガジェット体験会］イベント概要