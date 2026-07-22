Appleが、有料保証サービス「AppleCare+」の内容を拡充した。拡充のポイントは2点。これまでは、Appleが定めた期間しか加入できなかったが、今後は希望すれば期間を定めずにサービスを継続できるようになる。さらに、盗難や紛失に対応する保証「盗難・紛失プラン」をiPadやApple Watchにも拡大した。

AppleCare+は、購入したApple製品に対して提供する有料のサポート＆サービス。製品を落としたりして破損した場合でも修理サービスが受けられるほか、バッテリー容量が80％未満になった場合は無料でバッテリー交換が受けられるなどの特典が受けられる。

これまで、AppleCare+は保証期間が一定期間に限られていたが、今回料金を支払っている限りは保証を継続できるようになった。料金は月払いと年払いの2種類が選べる。

さらに、製品の盗難や紛失に対する保証が1年間に最大2回受けられる「AppleCare+ 盗難・紛失プラン」は、これまでiPhoneのみが対象だったが、新たにiPadとApple Watchも対象に加わった。日本において、iPadとApple Watchに盗難や紛失の保証が適用されるのは初めて。

AppleCare+は、iPhoneやiPad、Macの「設定」アプリで加入できるほか、Apple StoreやAppleの正規販売店でも購入できる。