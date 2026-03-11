MacやiPhone、iPadなど、毎日使っているAppleデバイスをもっと快適に、もっと楽しくしてくれる周辺機器を「見て・触って・試せる」体験イベント「Mac Fan Fes.2026.03」が、3月28日（土）に東京・銀座で開催される。

本イベントでは、ストレージやモニタ、iPhoneケースなど、Mac Fan編集部が注目する最新アクセサリやガジェットを実際に体験できる。メーカー担当者の説明を聞きながら製品を試せるほか、ユーザー同士の交流も楽しめるイベントとなっている。

Mac Fan Fes.2026.03

Mac Fan編集部注目の周辺機器・アクセサリが集合

会場では、Appleユーザーの作業環境や日常をより快適にする周辺機器を展示。ストレージ／ディスプレイ／スマートアクセサリなど、編集部が注目する製品を実際に触って試すことができる。出展予定メーカーは以下のとおり。

ESR

TORRAS

Synology Japan

BenQ

エントリージャパン

InstaChord

各メーカーからは担当者が来場予定で、直接質問したり、製品の特徴を詳しく聞いたりできるのも本イベントならではの魅力だ。

宮本佳林さんによるトークセッションも開催

『Mac Fan』で「DTMでは研修生」を連載中の歌手・宮本佳林さんがスペシャルゲストとして登場するトークセッションも開催される。DTMや楽曲制作の楽しさ、連載の裏話など、ここでしか聞けないトークが予定されている。

宮本佳林さん

来場者全員に「選べるe-GIFT」500円分をプレゼント

イベントに来場してアンケートに回答した方にはもれなく、「選べるe-GIFT」500円分をプレゼントする。来場者の中から抽選で当たる豪華プレゼントも用意されている。

Mac Fanの笹本貴大編集長からは本イベント開催にあたり、以下のようなメッセージをいただいている。

2026年3月28日（土）、銀座・歌舞伎座タワーにて「Mac Fan Fes.2026.03」を開催します！本イベントは、Apple製品とともに使える最新ガジェットを「見て・触って・試せる」体験型の催しです。普段はWebや誌面越しにしかお伝えできない製品の魅力を、メーカー担当者の説明を聞きながら実際に手にとって確かめることができます。“春の銀座”という特別な舞台で、読者の皆さんと直接お会いできることを、編集部一同、心から楽しみにしています。ぜひお気軽にお越しください！

イベント参加には事前申し込みが必要で、参加希望者多数の場合は抽選となる。申し込み者以外に1名まで同伴可能となっており（参加申込時に要申告）、友人や家族と一緒に参加できる。

Apple製品やガジェットが好きな人にとって、最新アクセサリを体験できる貴重な機会となりそうだ。

「Mac Fan Fes.2026.03［Mac Fanが選ぶ！春の最新ガジェット体験会］」概要