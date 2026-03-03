ソフトバンクは3月3日、Appleが発表したiPad Airの取り扱いを発表し、価格を公開した。Wi-Fi+Cellularモデルの販売価格は下表のとおり。Wi-FiモデルについてはAppleの直販価格と同額のため省略する。なお、表中の実質負担額は48回払いで購入し、25カ月目に「新トクするサポート＋ (特典B)」を申し込んで端末を返却した場合の金額。詳細はソフトバンクのPDFファイルで確認できる。
|モデル
|価格
|実質負担額
|11インチiPad Air（M4）128GB
|156,240円
|58,760円
|11インチiPad Air（M4）256GB
|175,680円
|70,760円
|11インチiPad Air（M4）512GB
|221,040円
|94,760円
|11インチiPad Air（M4）1TB
|265,680円
|118,760円
|13インチiPad Air（M4）128GB
|193,680円
|82,760円
|13インチiPad Air（M4）256GB
|213,840円
|94,760円
|13インチiPad Air（M4）512GB
|258,480円
|118,760円
|13インチiPad Air（M4）1TB
|303,840円
|142,760円