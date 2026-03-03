





ソフトバンクは3月3日、Appleが発表したiPad Airの取り扱いを発表し、価格を公開した。Wi-Fi+Cellularモデルの販売価格は下表のとおり。Wi-FiモデルについてはAppleの直販価格と同額のため省略する。なお、表中の実質負担額は48回払いで購入し、25カ月目に「新トクするサポート＋ (特典B)」を申し込んで端末を返却した場合の金額。詳細はソフトバンクのPDFファイルで確認できる。 モデル 価格 実質負担額 11インチiPad Air（M4）128GB 156,240円 58,760円 11インチiPad Air（M4）256GB 175,680円 70,760円 11インチiPad Air（M4）512GB 221,040円 94,760円 11インチiPad Air（M4）1TB 265,680円 118,760円 13インチiPad Air（M4）128GB 193,680円 82,760円 13インチiPad Air（M4）256GB 213,840円 94,760円 13インチiPad Air（M4）512GB 258,480円 118,760円 13インチiPad Air（M4）1TB 303,840円 142,760円 11インチiPad Air（M4）の価格表 13インチiPad Air（M4）の価格表

