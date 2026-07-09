ゼブラは7月9日、世界初となるボールペン一体型スタイラスペン「STYLUS 2WAY」（スタイラス ツーウェイ）を発表した。iPad用のスタイラスペンと普通のボールペンの1台2役として使える製品で、芯を切り替えることなくボールペンの芯のままiPadのスタイラスペンとして使えるのが特徴。周辺機器メーカーのエレコムと共同で開発した。

カラーはブラックとホワイトの2色。価格は15,000円（税別）で、替え芯2本組が1,500円（税別）。発売は7月31日で、文具取扱店やAmazonで販売する。製品を利用するには、iPadにガラスフィルム（市販品）を装着する必要がある。

  • ボールペンの芯のままiPadでも使える異色のスタイラスペン「STYLUS 2WAY」をゼブラが発表した

    ボールペンの芯のままiPadでも使える異色のスタイラスペン「STYLUS 2WAY」をゼブラが発表した

  • 紙のメモとiPadを併用している人には魅力的な製品となる

    紙のメモとiPadを併用している人には魅力的な製品となる

  • カラーはブラックとホワイトの2色を用意する

    カラーはブラックとホワイトの2色を用意する

普通の紙やノートとiPadの画面の両方で、それぞれ切り替え不要で使えるボールペン一体型スタイラスペン。アナログとデジタルの垣根をなくし、思考を途切れさせない筆記体験を提供すべく開発した。

  • 芯先は0.5mmのボールペンとなっているが、このままiPadの画面で使える

    芯先は0.5mmのボールペンとなっているが、このままiPadの画面で使える

  • ボールペンの芯のままiPadの画面にペン先を当てるのはちょっとドキッとするが、遅延もほとんどなく問題なく使える。iPadの画面には、市販品のガラスフィルムを張る必要がある

    ボールペンの芯のままiPadの画面にペン先を当てるのはちょっとドキッとするが、遅延もほとんどなく問題なく使える。iPadの画面には、市販品のガラスフィルムを張る必要がある

  • 芯先を切り替えずに紙とiPadで使えるのはストレスがなく便利だった

    芯先を切り替えずに紙とiPadで使えるのはストレスがなく便利だった

芯先を細く仕上げた独自の中芯を開発し、芯先から微細な電気を流してiPadでも書けるようにした。さらに、表面に細かな凹凸がある紙ではインクが出るのに対し、表面がツルツルしているiPadの画面上ではインクが出ないように工夫した。これは、カラーレーザープリンターで印刷された資料など、印刷面ではボールが転がらずインクが出ない「ツル抜け」というボールペンの欠点に着目し、iPadの画面でインクが出ないようにしたという。インクはジェルタイプの水性インクで、もしパネルに付着した場合でも残らず拭き取れるようにした。

  • 用いるインクは、ゼブラ本社内のラボでいろいろ調合して潤滑性など最適なものを開発したという

    用いるインクは、ゼブラ本社内のラボでいろいろ調合して潤滑性など最適なものを開発したという

本体のクリップ部をノックして芯を出すと電源が入り、ペアリング不要でiPadで使える。本体側面にUSB Type-C端子を搭載し、ここからバッテリーを充電できる。バッテリー駆動時間は約7時間。本体側面には磁石を内蔵しており、iPadの側面にくっつけて持ち運べる。

  • 純正のApple Pencilのように本体側面に磁力で固定できる

    純正のApple Pencilのように本体側面に磁力で固定できる

  • 本体のUSB Type-C端子からバッテリーを充電する。ZEBRAとELECOMの2社のロゴが刻まれている

    本体のUSB Type-C端子からバッテリーを充電する。ZEBRAとELECOMの2社のロゴが刻まれている

iPadの対応機種は以下の通りで、iPad Airや12.9インチiPad Proなど一部のシリーズには対応しない。シリーズや機種によって、パネルに細かな違いがあるためとしている。推奨フィルムは製品サイトに記載している。

  • iPad（第7世代2019年モデル、第8世代2020年モデル、第9世代2021年モデル、第10世代2022年モデル、A16 2025年モデル）
  • iPad mini（第5世代2019年モデル、第6世代2021年モデル、A17 Pro 2024年モデル）
  • iPad Pro 11インチ（第2世代2020年モデル、第3世代2021年モデル、第4世代2022年モデル、M4 2024年モデル標準ガラス、M5 2025年モデル標準ガラス）