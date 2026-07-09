ゼブラは7月9日、世界初となるボールペン一体型スタイラスペン「STYLUS 2WAY」（スタイラス ツーウェイ）を発表した。iPad用のスタイラスペンと普通のボールペンの1台2役として使える製品で、芯を切り替えることなくボールペンの芯のままiPadのスタイラスペンとして使えるのが特徴。周辺機器メーカーのエレコムと共同で開発した。

カラーはブラックとホワイトの2色。価格は15,000円（税別）で、替え芯2本組が1,500円（税別）。発売は7月31日で、文具取扱店やAmazonで販売する。製品を利用するには、iPadにガラスフィルム（市販品）を装着する必要がある。

紙のメモとiPadを併用している人には魅力的な製品となる

カラーはブラックとホワイトの2色を用意する

普通の紙やノートとiPadの画面の両方で、それぞれ切り替え不要で使えるボールペン一体型スタイラスペン。アナログとデジタルの垣根をなくし、思考を途切れさせない筆記体験を提供すべく開発した。

芯先を切り替えずに紙とiPadで使えるのはストレスがなく便利だった

芯先を細く仕上げた独自の中芯を開発し、芯先から微細な電気を流してiPadでも書けるようにした。さらに、表面に細かな凹凸がある紙ではインクが出るのに対し、表面がツルツルしているiPadの画面上ではインクが出ないように工夫した。これは、カラーレーザープリンターで印刷された資料など、印刷面ではボールが転がらずインクが出ない「ツル抜け」というボールペンの欠点に着目し、iPadの画面でインクが出ないようにしたという。インクはジェルタイプの水性インクで、もしパネルに付着した場合でも残らず拭き取れるようにした。

本体のクリップ部をノックして芯を出すと電源が入り、ペアリング不要でiPadで使える。本体側面にUSB Type-C端子を搭載し、ここからバッテリーを充電できる。バッテリー駆動時間は約7時間。本体側面には磁石を内蔵しており、iPadの側面にくっつけて持ち運べる。

純正のApple Pencilのように本体側面に磁力で固定できる

本体のUSB Type-C端子からバッテリーを充電する。ZEBRAとELECOMの2社のロゴが刻まれている

iPadの対応機種は以下の通りで、iPad Airや12.9インチiPad Proなど一部のシリーズには対応しない。シリーズや機種によって、パネルに細かな違いがあるためとしている。推奨フィルムは製品サイトに記載している。