電話アプリのアイコンに赤丸(バッジ)が付き、アプリを起動しても消えないのですね? 考えられる原因は大きく2つ、「未確認の不在着信がある」か「未再生の留守電メッセージがある」のどちらかです。iOS 26の場合、選択しているデザインが「クラシック」か「統合」かによって対応が異なるため、ひとまず「統合」を前提に話を進めます。

未確認の不在着信がある場合は、電話アプリを起動して「通話」タブを選択し、不在着信があることを確認するだけでバッジは消えます。デザインに「クラシック」を選択している場合は「履歴」タブを選択しますが、特別な操作は不要、ただ不在着信があることを確認すればOKです。

かつてiPhoneに留守番電話機能はなく、契約している通信キャリアが提供する有料オプションの留守番電話サービスを使うしかありませんでしたが、iOS 26の現在はリアルタイムで文字起こしする「ライブ留守番電話」が用意されています。「設定」→「アプリ」→「電話」画面にある「ライブ留守番電話」スイッチをオンにするだけで機能し、契約している通信キャリアにかかわらず無償で利用できるため、留守電メッセージが残されている可能性が高そうです。

未再生の留守電メッセージがある場合は、そのメッセージを再生または削除するとバッジが消えます。冒頭部分だけを再生しても消えないことがあるため、半分以上は再生しましょう。デザインに「クラシック」を選択している場合は、「留守番電話」タブでこの操作を行います。

なお、ライブ留守番電話が受けた着信が自動発信の迷惑電話やロボコール(機械やAIによる音声通話)だった場合、メッセージは残されません。再生しても何も聞こえず、文字起こしも行われないため、そのまま削除してしまいましょう。