Canvaは11月2日（米国時間）、デザイン・写真編集・ページレイアウトを統合したデザインアプリ「Affinity」のiPad版「Affinity for iPad」をApp Storeで公開した。個人ユーザーは、無料のCanvaアカウントで利用できる。

Canvaは2025年10月、それまで個別に展開していた写真編集の「Affinity Photo」、ベクターデザインの「Affinity Designer」、ページレイアウトの「Affinity Publisher」を統合し、新しい「Affinity」としてMac／Windows向けに公開した。今回のiPad版は、デスクトップ版のAffinityをタッチ操作とApple Pencil向けに作り直したものである。デスクトップ版と共通の「.af」形式を使用し、端末をまたいで同じファイルの編集を続けられる。

iPad版は「スケッチ」「ベクター」「ピクセル」「レイアウト」の4つのスタジオで構成される。スケッチ、写真編集・加工、図形の編集、ページレイアウトを1つのアプリ内で進められ、作業内容を1つの.afファイルに保存できる。

iPad版で新たに加わったスケッチスタジオには、350種類以上のカスタマイズ可能なブラシを用意する。対応するApple Pencilの筆圧や傾きを描画に反映し、Apple Pencil Proのバレルロールにも対応する。

ベクター編集では、曲線やパス、ノードを調整してロゴやイラストを制作できる。手描きの形状をベクターシェイプに変換する機能も備える。

写真編集はRAW現像、選択範囲の作成、レタッチ、合成に対応。調整やフィルター、エフェクトの結果をリアルタイムで確認でき、元の画像を保持する非破壊編集を採用している。

ページレイアウトでは、グリッドやガイドを使ってテキストと画像を配置し、複数ページのパンフレットや書籍などを制作できる。紙面内の画像やグラフィックスも直接編集でき、写真加工からレイアウトの調整まで、同じドキュメント内で作業を進められる。

他社製ソフトで作成したファイルの読み込みにも対応する。PSD、AI、INDD、IDML、PDF、SVGなどを、レイヤーや文書構造を保持して読み込める。ただし、一部の編集情報は保持されない場合がある。公式FAQでは、Photoshopのスマートオブジェクトや高度なフィルターが画像として統合される場合や、InDesignの高度な書式などに手作業での調整が必要になる場合があると説明している。

無料アカウントでも、各スタジオのすべての編集ツールに加え、カスタマイズや書き出し機能を利用できる。機能追加や改善のアップデートも無料で提供する。一方、AIでノイズ除去、ぼやけた写真の補正、背景の切り抜きなどを行える「Canva AI Studio」の利用には、Canvaのプレミアムプランが必要となる。

なお、提供開始時点では、Books、Batch、Data Merge、マクロ記録、Astrophotography Studioといったデスクトップ版の一部機能は非搭載となっている。同社は今後もiPad版の機能を拡充していく方針である。