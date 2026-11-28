iOS 27の写真アプリには、撮影済の写真に星を付けてレーティング(等級設定)できるようになりました。星の数は1から5の5段階で、工夫次第でいろいろな用途に使えます。

iOS 27で導入された写真のレーティングは、お気に入り(ハートマーク)か無印か、言い替えれば「好き」か「普通」かの二択だった評価方法を、5段階評価に刷新します。

評価基準と使いかたはユーザ次第ですが、星5つを「最良/SNS公開可」、星4つを「良/友人に公開可」、星3つを「可/肉親には公開可」、星2つを「不可/公開不可」、星1つを「基準外/削除対象」などと閲覧許可範囲にして運用する方法が挙げられます。

レーティングとは無関係に、星5つを風景写真、星4つを人物写真、星3つを動物写真...などと被写体の種類を意味するタグ代わりに活用する手もあります。写真に付与できる星は1種類ですから、複数の基準で運用することはできませんが、用途は自由です。

レーティングされた写真は、写真アプリの検索欄で「★」を入力すれば、レーティングごとに探し出せます。「2026」や「旅行」など一般的な語句で検索したあと、結果を対象に並び替えやフィルタを実行することも可能です。

写真のレーティング機能は、初期設定では無効化されています。まずは「設定」→「アプリ」→「写真」→「表示オプション」の順に画面を開くか、写真アプリのコレクションタブ右上にある自分のアイコンをタップし、現れた画面で「評価のコントロールを表示」スイッチをオンにしましょう。