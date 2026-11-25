「アプリのバックグラウンド更新」とは、動作しているけれど表示されていないアプリがデータを最新に保つ機能をいいます。SNSやニュース系アプリのように最新情報に価値があるアプリは、バックグラウンド更新を許可することで、ユーザが操作していないときでもモバイル回線またはWi-Fi経由でサーバと同期して最新の状態を保つことが可能になります。

アプリのバックグラウンド更新は、「設定」→「一般」→「アプリのバックグラウンド更新」→の順に画面を開くと、「Wi-Fi」か「Wi-Fiとモバイルデータ通信」、または「オフ」の中から許可する経路を選択できます。利用するアプリ次第ですが、バッテリーの保ちをよくすることとパケット代節約を重視する場合は、オフにしてかまいません。

その理由の1つが、アプリによる通知です。アプリから不定期に届く通知は、メッセージの到着だったり新着ニュースのお知らせだったり、最新の情報を把握するために不可欠ですが、バックグラウンド更新をオフにしても変わらず届きます(アプリの独自方式による通知を除く)。

もう1つの理由が、実害の少なさです。アプリのバックグラウンド更新をオフにすると、SNSアプリではタイムラインが事前読み込みされない、ニュースアプリでは最新記事の表示まで待たされる、といった利便性の低下を招くことがありますが、知っていればさほど困りません。読み込みで多少待たされるストレスがあっても、バッテリーの保ちがよくなるほうがいい、という考えかたもあるはずです。

そもそも、アプリのバックグラウンド更新は低電力モード時に強制的にオフにされます。低電力モードでiPhoneを使用してさほど不便を感じたことがなければ、アプリのバックグラウンド更新はオフにしてもいいのではないでしょうか?