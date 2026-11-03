米Appleは11月2日（現地時間）、2026年度第4四半期（7〜9月期、9月26日終了）決算を発表した。売上高、純利益、希薄化後1株当たり利益（EPS）は、いずれも7〜9月期として過去最高を更新した。iPhoneとMacが2桁の増収となり、サービスも四半期として過去最高を記録した。

一方、年末商戦を含む10〜12月期の売上高成長率見通しは市場予想を下回り、見通し公表後に同社株は時間外取引で下落した。

7〜9月期の売上高は前年同期比12％増の1144億7700万ドル、純利益は同12％増の307億1100万ドルだった。希薄化後EPSは同14％増の2.10ドルで、関税還付が0.05ドル分寄与した。売上総利益率は47.9％で、関税還付による約1ポイントの押し上げ効果を含む。2026年度通期の売上高は同15％増の4788億3400万ドルと、過去最高となった。

製品カテゴリー別の売上高は以下の通り（増減は前年同期比）。

iPhone：575億8300万ドル（17％増）

Mac：107億9200万ドル（24％増）

iPad：62億2900万ドル（10％減）

ウェアラブル、ホームおよびアクセサリ：83億ドル（8％減）

サービス：315億7300万ドル（10％増）

iPhoneは7〜9月期として過去最高の売上高を記録した。9月発売の「iPhone 18 Pro」シリーズの販売が一部含まれる一方、10月発売の折りたたみ型「iPhone Duo」の販売は今回の決算には含まれない。

Macは「MacBook Neo」と「MacBook Pro」が好調だった。iPadは供給制約に加え、前年同期はA16搭載モデルが好調だったことも減収要因となった。ウェアラブルなどのカテゴリーも、前年の「Apple Watch SE 3」「AirPods Pro 3」発売で比較対象の売上高が高かった影響を受け、減収となった。サービスの増収率は約10％で、前四半期の約12％から鈍化した。

地域別では、中華圏が21％増の175億3900万ドルと伸びた一方、日本は1％減の65億4000万ドルだった。

新CEOが示したAIの成長機会

9月に就任したジョン・ターナスCEOにとって、今回は初の決算説明会となった。同氏は「iPhone Duo」や、10月発表のタッチ対応「MacBook Pro」、家庭向け端末「HomeView」などを挙げ、年末商戦を前に、同社の歴史でも特に多くの新製品を投入した時期だったと振り返った。

AIについては、「Siri AI」をAppleのAI戦略における新たなチャプターと位置付け、日常の作業を支援するパーソナルアシスタントとしての役割を強調した。また、「Mac mini」や「Mac Studio」による端末上でのAI処理にも言及し、外部開発者のアプリを含めた成長機会を示した。

Siri AIの収益化について、ケバン・パレクCFOは、AIが端末の買い替えや他社製品からの乗り換えを促すと説明した。また、ターナス氏は、Siri AIなどサーバー側のモデルを使う機能に利用上限を設け、将来、より多く使いたいユーザーが利用枠を有料で拡大できるようにする方針も示した。

メモリー高騰で利益率に圧力

ケバン・パレクCFOによると、関税還付の効果を除くと、7〜9月期の全社の売上総利益率は前四半期から約1ポイント低下した。主因はメモリーコストの上昇だったと説明した。

10〜12月期の全社売上高は前年同期比7〜10％増を見込むが、LSEG集計の市場予想である11.4％増を下回る。Appleは、この見通しに供給制約を織り込んでいると説明した。サービスの成長率は8〜9％の見込みだ。第三者とのライセンス契約関連と為替が伸びを抑える要因となる。

売上総利益率は45〜46％と、7〜9月期から低下する見通しである。メモリーコストの上昇に加え、Siri AIの利用拡大に伴うクラウド費用なども影響する。