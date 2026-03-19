マイナビ出版が3月28日（土）に東京・銀座の歌舞伎座タワーで開催するAppleユーザー向け体験イベント「Mac Fan Fes2026.03」では、イベント参加希望者多数をうけ、参加枠を拡大し追加募集を行うことになった。追加募集の応募締め切りは3月23日（月）。

参加枠拡大＆追加募集が決まった「Mac Fan Fes2026.03」

本イベントは、MacやiPhone、iPadなどApple製品とともに使える最新アクセサリやガジェットを体験できるイベント。メーカー担当者の説明を聞きながら製品を試せるほか、トークセッションなども予定されている。

Mac Fan創刊33年を振り返るスペシャルセッション

今回、新たにスペシャルセッションの実施も発表された。

1993年に創刊した『Mac Fan』は、2026年3月27日発売号をもって定期刊行最終号を迎える予定。「Mac Fan Fes2026.03」では、編集長やベテランライターが登壇し、創刊当時のエピソードやAppleとともに歩んできた33年の歴史を振り返るトークが行われる。

2023年に開催されたMac Fan創刊30周年記念イベントの様子

このほか、「【みずおじさん × Mac Fan編集長】iPhoneケース選びの『正解』は？」と題したトークセッションも開催予定。YouTuberのみずおじさんと、Mac Fan編集長の笹本貴大氏が、iPhoneケースを選ぶ際に注目しているポイントや、実際のおすすめケースについて語る。

会場を巡るスタンプラリー企画も開催

会場内では、来場者がブースを巡りながら楽しめるスタンプラリー企画も実施予定。すべてのスタンプを集めた参加者には、漫画家みずしな孝之氏による人気キャラクター「不安ちゃん」のオリジナルトートバッグをプレゼントする。

不安ちゃんトートバッグ

また、イベントに来場しアンケートに回答した参加者には、「選べるe-GIFT」500円分をプレゼントする予定だ。

追加募集にあたり、Mac Fan編集部にイベントの注目ポイントを聞いたところ、以下のような回答だった。

まとめて最新ガジェットを試せる：

モニター・iPhoneケース・ストレージなど、気になる最新アクセサリを同じ場所で一気に体験できます。メーカーの担当者やスタッフにその場で質問できるのも安心！

ここだけのトークが盛りだくさん

創刊33年の振り返りや、人気YouTuber×本誌編集長の「iPhoneケース選びの正解」など、会場でしか聞けない話が楽しめます。ゲストの宮本佳林さんの出張トークも必見！

来るだけでお得

アンケート回答で「選べるe-GIFT」500円分。スタンプラリー全制覇で「不安ちゃん」トートがもらえます。参加無料なのもうれしいポイント！

「Mac Fan Fes2026.03［Mac Fanが選ぶ！春の最新ガジェット体験会］」概要