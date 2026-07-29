米Appleは7月28日（現地時間）、iPhoneやMacなどを月額料金で利用できるリースプログラム「Apple Upgrade」を米国で開始した。後払い決済サービスを手がけるKlarnaがリースを提供し、Apple Storeオンライン、Apple Storeアプリ、米国内のApple Store店舗から申し込める。

Apple Upgradeでは、iPhoneとApple Watchに12カ月または24カ月、MacとiPadに24カ月または36カ月の契約期間を用意している。iPhone 16、iPhone 16 Plus、MacBook Neo、Mac mini、iPad（A16）、Apple Watch SE、Studio Displayは対象外である。

リースの月額料金は、iPhoneが17.99ドルから。17.99ドルは「iPhone 17e」の24カ月リースに適用される料金で、「iPhone 17」は月額22.99ドルから、「iPhone 17 Pro」は同31.99ドルからである。このほか、Apple Watchは月額11.99ドルから、Macは同24.99ドルから、iPadは同11.99ドルからとなっている。加入時に現在所有している端末をApple Trade Inへ下取りに出し、月額料金を引き下げることも可能である。

AppleCareは月額料金に含まれず、希望する場合は別途追加する。AppleCareに加入せず、端末を良好な状態で返却できない場合には、損傷に応じた料金が請求される可能性がある。

申し込み時にはKlarnaによる信用審査が行われる。信用スコアに影響しないソフト・クレジットチェックを採用しており、保証金も不要である。支払いスケジュールや残りの支払い回数など、契約と支払いに関する情報はKlarnaのアプリで管理する。

契約期間の終了時には、最新モデルへの機種変更、一括払いでの買い取り、端末の返却によるプラン終了のいずれかを選べる。アップグレードする場合は、使用中の端末を返却したうえで新たなリース契約を結ぶ必要がある。

Apple Upgradeの開始に伴い、Appleは2015年から提供してきた「iPhone Upgrade Program」と「iPhone Payments」の米国での新規提供を終了する。

Appleは6月、メモリーやストレージ用半導体の供給逼迫と価格高騰を理由に、MacやiPadなどの価格を引き上げた。7月には日本で、円安の進行を反映したとみられるiPhoneの値上げが実施された。スマートフォンやPCの価格上昇に収束の兆しは見えず、部品コストの増加が、今年後半に登場する新製品の価格にも波及するとの見方が市場で強まっている。

CNBCに対し米調査会社IDCのアナリストは、スマートフォンやPCの値上げが行われるなか、多くの消費者が分割払いや下取りを利用して端末を購入していると指摘。そのうえで、メーカーや販売事業者が今後、より積極的な購入支援策を打ち出すとの見方を示している。