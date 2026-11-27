「検索または頼む」とは、ダイナミックアイランドがズームするように現れる入力欄のことですか? この入力欄は、iOS 27.2以降ダイナミックアイランド付近を下方向へフリックすると表示されるようになったもので、「検索または頼む」という言葉も直訳調でしっくりこないし、少々煩わしく感じるかもしれません。

この「検索または頼む」入力欄(以下、検索欄)は、かつてSpotlight検索と呼ばれていたもので、iOS 27.2の現在はSiri AIと統合されています。つまり、Siri AIを有効にしているかぎり、検索欄を非表示にはできません。

とはいえ、検索欄を表示するジェスチャーが反応するエリアは広く、ダイナミックアイランドもそれに含まれます。従来の感覚でコントロールセンターや通知センターを表示しようとすると、誤って出現させてしまうことがあり、ストレスに感じるはずです。

この問題を解決するには、ダイナミックアイランドに触れることを避けるのが第一です。コントロールセンターを表示するときは画面右上にあるバッテリー残量バー付近を、通知センターを表示するときは画面左上の時計付近をフリックするよう意識するといいでしょう。

どうしてもSiri AI登場以前の検索欄に戻したい場合は、「設定」→「Siri」の順に画面を開き、「Siriをオフにする」ボタンをタップしてSiriを無効化します。当然、Siri AIを含むSiriに関連した機能を使えなくなりますが、ダイナミックアイランド付近を下方向へフリックしても「検索または頼む」と表示されることはなくなります。

なお、Siriを有効化するとき「Siriクラシック」を選択すると、Siriの機能を生かしつつSiri AI登場以前の検索欄に戻すことができます。Siri AIの機能は利用できませんが、「検索または頼む」を目にせずすみますよ。