iPhoneの時計アプリは、世界時計とアラーム、ストップウォッチ、そしてタイマーという4つの機能がセットになっています。ホーム画面から起動した場合、それらの機能は画面下部のタブで切り替えますが、iOS 27から少し仕様が変わりました。

iOS 27では、コントロールセンターに「タイマー」を登録している場合、タップすると専用画面が開くようになりました。「タイマー」をタップすると、画面上部にオレンジ色の小ウインドウが現れ、そこにあるスライダーを左右へ動かすことでタイマーの時間を設定できるのです。

セットされたタイマーは、数秒ほど画面上部でカウントダウン表示されたあと、進行中のアプリ情報を表示する領域(ダイナミックアイランド)に格納されます。ダイナミックアイランドをタップすれば、進行中のタイマーを一時停止/終了させることができます。

コントロールセンターから起動したタイマーは、複数を並行動作させることができます。たとえば、1分ごとに3つのタイマーを動かしたい場合は、最初のタイマーを見ながら2つめのタイマーを準備し、ちょうど1分が経過するときに2つめのタイマーを開始、3つめのタイマーも同様の方法で開始すればいいのです。

なお、タイマーの時間はスライダーを左右へドラッグすることで1分刻みに設定できますが、スライダー部分を長押しすると15秒刻みで動かせるようになります。3分30秒、4分45秒などと細かく設定したいときには、長押ししてみましょう。

操作手順をカンタン解説

  • iPad iPhone Hacks

    1 コントロールセンターで「タイマー」ボタン(なければ画面左上の「+」ボタンで登録)をタップします

  • iPad iPhone Hacks

    2 スライダーを左右へ動かし、1分刻みでタイマーの時間をセットし「タイマーを開始」ボタンでスタートします

    • iPad iPhone Hacks

      3 ダイナミックアイランドをタップすると、直前に開始したタイマーを表示して一時停止/終了を指示できます

    • iPad iPhone Hacks

      4 複数のタイマーを並行して動作させることができます

      • iPad iPhone Hacks

        5 スライダーを長押しすると、時間を15秒刻みで設定できます

      海上忍

      海上忍

      うなかみしのぶ

      IT/AVコラムニスト。UNIX系OSやスマートフォンに関する連載・著作多数。テクニカルな記事を手がける一方、エントリ層向けの柔らかいコラムも好み執筆する。マイナビニュースでは、「いまさら聞けないiPhoneのなぜ」のほか、前世紀から続く「(新)OS Xハッキング!」などを連載中。執筆以外では、オーディオ特化型Raspberry Pi向けLinuxディストリビューションの開発に情熱を注いでいる。2012年よりAV機器アワード「VGP」審査員。

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