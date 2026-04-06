KDDIは4月6日、Appleのサービス「AppleCare Services」と連携した法人向け端末サポートサービス「デバイスサポート for Business with AppleCare Services」を提供開始することを発表した。提供料金は770円（税込）～。

このサービスは、法人ユーザーがさまざまなビジネスシーンでiPhoneやiPadを活用する際に、KDDIサポートデスクが問い合わせをサポートするもの。従来は法人向けレンタルサービス「モバイルレンタルプラス」契約者を対象としていたが、端末を購入する利用者にも提供範囲を拡大した。

サービスの提供範囲を拡大する

同サービスを利用すると、「初期設定をサポートしてほしい」「テザリングの設定方法を知りたい」などauの通信サービスの利用方法に関する問い合わせに加え、「デバイスのセキュリティ設定・データ保護運用に関する技術サポート」など、従来のKDDIサポートデスクでは対応できなかったApple社の製品とサービスに関する問い合わせも可能となる。

KDDIサポートデスクがApple法人エンジニアチームと連携するため、従来のKDDIサポートデスクでは回答が難しい専門的な内容についてもワンストップで対応する。また、「IT部門向けサポート」「無償での修理交換」などにも応じるという。

法人向けレンタルサービス「モバイルレンタルプラス」でiPhoneやiPadを利用している場合は、追加の申し込み手続きをすることなく同サービスを利用開始できる。契約組織の社員も使えるApple法人専用ダイヤルへの問い合わせも回数無制限。