ハピネット・メディアマーケティングは、『M3GAN／ミーガン』のブラムハウス・プロダクションズと大ヒットホラーゲームがタッグを組んだ『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』のブルーレイ＆DVDを2026年6月3日に発売する。価格は5,390円。レンタルDVDも同日にリリースされる。

『M3GAN／ミーガン』のブラムハウス・プロダクションズが大ヒットホラーゲーム「ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ」を原案に映画化した前作は、2023年10月に北米で公開されるとオープニング興収約8,000万ドルの記録を打ち立て、最終的に全世界の累計興行収入は約3億ドルを達成し、ブラムハウス史上1位の興収を記録した。本作はその第二弾で、2025年12月5日～7日全米の週末興行ランキングにおいて、オープニング興行収入で約6,300万ドル（※Box office mojo調べ）を記録。『ズートピア2』や『ウィキッド 永遠の約束』といった強豪作を抑え、前作に続き全米No.1の特大ヒットスタートを飾った。

〈フレディ・ファズベアーズ・ピザ〉の夜間警備員として悪夢を生き延びたマイク役のジョシュ・ハッチャーソン、妹アビー役のパイパー・ルビオ、物語の鍵を握っていたヴァネッサ役のエリザベス・レイルら主要キャストが続投。スタッフ陣も監督のエマ・タミ、製作のジェイソン・ブラムが続投、原作者スコット・カーソンも前作同様、脚本・製作を担当している。

映像特典として、メイキングや主要キャストのインタビュー映像、今作より登場したトイアニマトロニクスの造形や操演者の工夫、ゲームの世界観を再現したセットの隠し要素などが収録されている。

【ブルーレイ・DVD共通映像特典】

●月間最優秀従業員：キャスト

●動き出すフレディと仲間たち

●マングルの大暴走

●死の操り糸：悪夢のマリオネット

●圧倒的な世界観：セットの全貌



また、Amazon.co.jp限定特典も実施。購入者には、ビジュアルシート2枚セットがプレゼントされる。なお、特典はなくなり次第終了、デザインは変更となる場合があるのでご留意いただきたい。