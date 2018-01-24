「蒼井翔太」の最新情報・話題まとめ
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2018年06月11日(月)
「アニサマ」第5弾発表でいとうかなこ、Minami、小倉唯ら5組追加
コミック 06/11 21:59
2018年06月10日(日)
キンプリ新シリーズを発表！「KING OF PRISM Rose Party 2018」開催
アニメ 06/10 22:16
新作発表に沸いた「キンプリ」イベント、畠中祐「待っててくれてありがとう」
コミック 06/10 20:05
2018年06月07日(木)
水樹奈々、日本武道館7DAYS公演『NANA MIZUKI LIVE GATE』ダイジェスト映像
アニメ 06/07 20:47
2018年05月24日(木)
アニメ「千銃士」PV公開、ブラウン・ベスら貴銃士たちの動く姿をお披露目
コミック 05/24 20:12
2018年05月17日(木)
TVアニメ『3D彼女 リアルガール』、キャスト登壇の第7話先行上映会を開催
アニメ 05/17 07:00
2018年05月14日(月)
アニメ「3D彼女」キャスト陣が蒼井翔太演じる伊東を「かわいい」と絶賛
コミック 05/14 10:52
2018年05月11日(金)
「アニサマ」第3弾にミルキィホームズやウマ娘、Do As Infinityは初出演
コミック 05/11 14:00
2018年03月30日(金)
「デビルズライン」上映会、木村良平が松岡禎丞の座長ぶりに太鼓判
コミック 03/30 23:52
2018年03月26日(月)
アニメ「ポプテピピック」より蒼井翔太（CV：蒼井翔太）のTシャツ発売
コミック 03/26 17:14
2018年03月25日(日)
「ポプテピピック」のイベントが幕張で開催決定、出演者は“絶賛お声掛け中”
コミック 03/25 10:47
2018年03月24日(土)
「アニサマ」第1弾にAqoursら27組、今年のテーマソングは唐沢美帆×神前暁
コミック 03/24 21:31
「千銃士」アニメ化、7月より放送開始！銃の化身を育成するアプリゲーム
コミック 03/24 15:26
2018年03月23日(金)
TVアニメ『デビルズライン』、第2弾PV公開! 宮野真守が歌うEDテーマも解禁
アニメ 03/23 20:00
アニメ「デビルズライン」宮野真守のEDも聴ける第2弾PV、蒼井翔太らコメントも
コミック 03/23 20:00
2018年02月28日(水)
TVアニメ『デビルズライン』、キービジュアルや第1弾PVなど最新情報を公開
アニメ 02/28 22:55
「デビルズライン」安斎とつかさが手をつなぐ新ビジュアル＆第1弾PV公開
コミック 02/28 19:00
2018年02月25日(日)
蒼井翔太が歌う「デビルズライン」OPは“蝕む”“侵食”を意味する「Eclipse」
コミック 02/25 14:33
2018年02月11日(日)
2018年01月24日(水)
TVアニメ『デビルズライン』、ティザーPVにてアニメ映像を初解禁
アニメ 01/24 21:34
アニメ「デビルズライン」つかさ＆安斎登場のPV公開、OPは蒼井翔太が担当
コミック 01/24 20:50
声優・蒼井翔太、9thシングル発売決定! アニメ『デビルズライン』OP主題歌
アニメ 01/24 20:00
2018年01月22日(月)
水樹奈々、日本武道館7DAYSライブ! 「NANA MIZUKI LIVE GATE 2018」
アニメ 01/22 05:16
2017年12月20日(水)
「デビルズライン」に東山奈央、蒼井翔太、興津和幸ら出演、4月に放送開始
コミック 12/20 12:00
2017年12月06日(水)
2017年10月24日(火)
2017年09月07日(木)
“スポ根教師物語”「王室教師ハイネ」開幕！ハイネと4王子が泥臭く泣かせる
コミック 09/07 13:14
2017年08月26日(土)
蒼井翔太、2ndアルバム『Ø(ゼロ)』よりリード曲「零」のMVを公開
アニメ 08/26 02:26
2017年08月25日(金)
デノンと蒼井翔太のコラボイヤホン、45種類の録り下ろしボイスを収録
サウンド / オーディオ 08/25 17:06
2017年07月25日(火)
ミュージカル「王室教師ハイネ」大千秋楽公演のLV決定、新たなビジュアルも
コミック 07/25 17:00
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