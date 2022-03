フジテレビの動画配信サービス・FODでは、中国発の人気連続ショートアニメ『ミニ豆ちゃん』を4月1日0時から独占配信する。

同作は、2018年から中国の動画配信サイト・bilibili(ビリビリ)で配信され、キャラクターのかわいい見た目とそれぞれの個性が観る人を虜にして瞬く間に人気となり、再生回数2億回を突破したアニメ。今回は、フジテレビとチームジョイが、この大ヒットアニメの日本語吹き替え版を制作する。

主人公の「ミニ豆ちゃん」役は、『うたの☆プリンスさまっ♪』シリーズの美風藍役をはじめ数々の人気作のキャラクターを演じているだけでなく、アーティストそして俳優としても幅広く活躍している蒼井翔太が担当。

ミニ豆ちゃんの大親友の「タピオカのジェンシュン」役は、ミュージカル『テニスの王子様』、『刀剣乱舞』、さらに舞台「サザエさん」のタラちゃん役などで人気の大平峻也が担当する。

その他にも、映画『ライオン・キング』で主人公・シンバの子供時代の吹替声優を務めた熊谷俊輝や杉田智和、大須賀純がスイーツ役に挑戦する。

『ミニ豆ちゃん』は全4シーズンで、、4月1日0時からFODプレミアムでシーズン1を配信。以降、毎月1日から1シーズンずつ配信する。

コメントは、以下の通り。

■蒼井翔太

「この度、ミニ豆ちゃん役を演じさせていただくことになりました!

一目見た時からその可愛さと魅力に惹かれて、アフレコをしながらとても癒やされてます!

ほのぼのあり、笑いあり、毎日の笑顔のお供になること間違いなしです!

他にも愛くるしい可愛い子たちがミニ豆ちゃんと一緒にあなたと出会えるのを心待ちにしていますよ!

皆様にも愛していただけるようなミニ豆ちゃんストーリーになるようにがんばります!

是非皆様!見てくださいね!!」

■大平峻也

「この作品は何気なく、意気込む事なく、無心で見れて、その中でどこか温かい気持ちと切ない気持ちをくれる作品になってますので、沢山のキュートなキャラクターたちを観て楽しんでいただければと思います。

ちなみに僕はこの作品に出会ってから、ご飯を食べる度に食材一つ一つがもしかしたら『ミニ豆ちゃん』たちみたいに感情があるんじゃないかと想像しながら食べる様になって、毎食、食事の時間が長くなりました(笑)

これを書いている現在はカレーを食べているので、お米をすくう度に『こめぇ~!!』って言い合ってるお米たちを想像しながら食べてます(笑)

好き嫌いが多い僕ですが、今日は福神漬けもちゃんと食べようと思います」

■蒲田智恵プロデュ―サー(フジテレビ コンテンツ事業部)

「アニメ『ミニ豆ちゃん』に登場するスイーツたちはとても個性豊かで、クセたっぷりです。

ストーリーもクスっと笑えて、時には心温まる内容で、観る人みんなを癒すアニメになること間違いなし!!

皆さんも是非『ミニ豆ちゃん』を観て、イチオシのスイーツを見つけてください!」

■楊倩敏プロデュ―サー(チームジョイ)

「『ミニ豆ちゃん』に登場するキャラクターは可愛いだけでなく、沢山笑えて心が癒やされる作品です。

「どうしてこんな奇想天外な発想が出来るんだろう」と日本語吹替版を制作しながら、日々感心しておりました。

今回の配信を皮切りに、SNSや商品化、LINEスタンプなど多様な展開を行っていくので、ぜひ楽しみにしていてください!」

