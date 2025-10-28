タレントの滝沢カレンが、11月4日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』(毎週火曜20:00～)2時間スペシャルで、仕事復帰後テレビ初出演を果たす。

滝沢カレン

滝沢はこの夏に第1子を出産、10月上旬には自身のSNSで仕事復帰を報告していた。

仕事復帰後、初のテレビ出演で、MC・明石家さんまだけでなくスタジオ全体から祝福の声が。さんまからの子どもに関する問いかけに、ユニークな語りでおなじみの滝沢ワールド全開の回答がさく裂する。

相変わらずの世界観に、さんまも「休み明けでも衰えていないな!」と反応。そんな滝沢が参加するテーマは「独自の健康法を持つ有名人」。スタジオで人から変だと言われる健康法や「やらなきゃよかった」と後悔した健康法を明かす。

休み中から1万3,000歩歩くのが目標と健康の秘けつを語り、1日の楽しみにしていることを明かす。

ほかにも、蒼井翔太、青木マッチョ(かけおち)、あの、池田鉄洋、植草歩、大鶴肥満(ママタルト)、金澤利翼、近藤春菜(ハリセンボン)、滝沢カレン、武井壮、剣翔桃太郎、中岡創一(ロッチ)、中村莟玉、西川きよし、ヒロミ、MIU(ME:I)、三浦龍司、美木良介、みちょぱ、山口馬木也、横澤夏子、若宮正子が出演する。

【編集部MEMO】

滝沢カレンは2022年に一般男性と結婚し、今年8月4日に第1子出産を報告。10月23日、自身のインスタグラムで「お仕事もはじまり、毎日楽しく撮影させていただいております」と仕事復帰を報告している。

(C)日テレ