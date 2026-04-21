エブリスタは、同社が運営する小説投稿サイト「エブリスタ」において、めちゃコミックとコラボした『めちゃコミック 女性向けマンガ原作大賞』を開催する。

今回はより多くの人が参加できるよう、コンテストの募集テーマを広げ、賞典もこれまで以上に充実した内容にスケールアップ。さらに、特別審査員として声優・蒼井翔太が参画し、ボイス賞に輝いた作品は、蒼井翔太によってボイスドラマ化されるスペシャル企画も。応募受付は2026年6月中旬頃を予定。

■コンテスト概要

『めちゃコミック 女性向けマンガ原作大賞』は、めちゃコミックとエブリスタが共同で開催する、女性向けコミカライズ作品の原作を発掘するための小説コンテスト。

■賞典

＜大賞＞

・めちゃコミックオリジナルでのコミカライズ確約

・賞金100万円

・めちゃコミック編集部より講評

＜銀賞＞

・めちゃコミックオリジナルでのコミカライズ検討

・賞金10万円

・めちゃコミック編集部より講評

＜銅賞＞

・めちゃコミックオリジナルでのコミカライズ検討

・賞金1万円

・めちゃコミック編集部より講評

＜ボイス賞＞

・蒼井翔太によるボイスドラマ化

・めちゃコミックオリジナルでのコミカライズ検討

・特別審査員・蒼井翔太からの作品コメント

◎特別審査員：蒼井翔太のコメント

この度新設されましたボイス賞の“特別審査員”に就任いたしました、蒼井翔太です！

今回の"ボイス賞"受賞作品には、僕が実際にボイスを吹き込み、"ボイスドラマ"としてみなさまにお届けする予定です。

僕に演じてほしいヒーロー像を盛り込んでいただき、自由で楽しい物語を待っています。もちろんロマンスラブコメ（？）でも大歓迎！

みなさまの物語にたくさん出会いたい！お待ちしています！

■スケジュール

応募期間：2026年6月15日(月)12:00:00～2026年9月13日(日)27:59:59

一次発表：2026年10月下旬頃予定

二次発表：2026年11月下旬頃予定

最終結果発表：2027年1月下旬頃予定

■応募要項

・5万文字以上の作品（短編連作も可）

・20代～40代の女性を主な読者と想定したコミカライズ原作

・恋愛要素、あるいは男女の人間関係が含まれた作品であること

※本コンテストの詳細ページは現在準備中。