鉄道の2016年1月の新着記事一覧
2016年01月31日(日)
JR東日本「SL銚子」「DL佐原」D51形498号機の臨時列車、佐原～銚子間走った
01/31 19:06
北海道新幹線H5系、試乗会で速さを実感 - 新函館北斗～木古内間わずか13分
01/31 08:00
2016年01月30日(土)
「北陸新幹線開業1周年キャンペーン」3/12から - 花火鑑賞できる特別列車も
01/30 21:34
西武鉄道の車両・列車 第4回 新2000系「KORO-TRAIN」、『暗殺教室』殺せんせーの電車
01/30 17:30
鉄道トリビア 第339回 東北本線・高崎線の分岐駅は、大宮駅ではなかったかもしれない
01/30 08:00
2016年01月29日(金)
京都丹後鉄道3/26ダイヤ改正 - 宮舞線・宮豊線増発、宮福線は快速列車増発
01/29 16:34
東急電鉄「電車とバスの博物館」2/19リニューアルOPEN! 親子で楽しむ施設に
01/29 14:25
2016年01月28日(木)
JR西日本117系「サンライナー」&「桃太郎線」キハ40形のラッピング列車登場
01/28 20:17
北海道新幹線H5系、報道試乗会で新函館北斗～木古内間走行! 車窓に函館山も
01/28 15:06
2016年01月27日(水)
北海道新幹線「グランクラス」サービス内容を発表! 東北・北海道らしさ演出
01/27 19:38
JR東海373系「富士山トレインごてんば号」御殿場線経由静岡～下曽我間運行
01/27 16:45
東急電鉄、シースルー改札口や渋谷駅の観光案内所など天然アロマの演出開始
01/27 16:11
鉄道ニュース週報 第4回 JR春の臨時列車、「乗り鉄」おすすめ列車はコレ!
01/27 07:52
2016年01月26日(火)
ブルートレイン「はやぶさ」文庫本カバーをプレゼント - ブックスキヨスク
01/26 20:44
三陸鉄道「さんりくしおかぜ」3/31にラストラン! 3月中は各種イベント開催
01/26 17:50
西武鉄道4000系"52席の至福"観光電車の監修シェフ・運行スケジュール決定!
01/26 17:36
2016年01月25日(月)
JR四国、セブン-イレブンと土産物店がコラボ「高松銘品館」高松駅に開業へ
01/25 21:04
JR北海道733系1000番台「はこだてライナー」函館駅にて一般公開 - 写真52枚
01/25 18:19
JR東日本651系「伊豆クレイル」大人のリゾート列車で伊豆に"来てくれ～る"?
01/25 17:05
2016年01月24日(日)
JR春の臨時列車 - 「ラ・マル せとうち」「みまさかノスタルジー」デビュー
01/24 21:47
JR北海道、LCC2社とタイアップ「ひがし北海道フリーパス」発売 - 5日間有効
01/24 21:44
和歌山電鐵、4/1運賃改定へ - 初乗り190円、その他の区間も20～30円値上げ
01/24 21:39
東武鉄道の車両・列車 第5回 50090型「フライング東上号」リバイバルカラー車両
01/24 18:21
2016年01月23日(土)
西鉄柳川駅の北原白秋「からたちの花」詩碑をリニューアル - 1/25に除幕式
01/23 20:16
東急電鉄の車両・列車 第10回 8590系・2000系「K」マーク付く田園都市線の少数派
01/23 17:30
鉄道トリビア 第338回 6年半の不通から復旧する名松線、路線名に隠された建設計画
01/23 08:00
2016年01月22日(金)
JR西日本&JR九州、山陽・九州新幹線の相互直通運転開始5周年のPRを共同展開
01/22 23:36
山陽電気鉄道の新型車両6000系をイメージ、板宿駅に電車型「ローソン」登場
01/22 23:27
東武鉄道、2017年度のSL復活へ機関士ら養成開始 - 大井川鐵道など3社が協力
01/22 23:13
京成電鉄「シティライナー」AE100形引退 - 2月末の記念ツアーでラストラン
01/22 22:39
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このカテゴリーについて （ライフトップ > 乗りもの > 鉄道）
JRや、京急、西武、小田急、東武、京王などの私鉄も含め、最新車両や鉄道に関する耳寄り情報、さらにトリビアなどを徹底紹介。関東のみならず、阪急や南海など関西の鉄道会社や九州の或る列車やゆふいんの森などの観光列車のレポートもお届けします。