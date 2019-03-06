仕事や勉強に追われているとき、人間関係に疲れたとき、恋愛で失敗したとき。

誰しも人生で一度は、「この世界がなくなればいいのに……」と現実逃避したくなったことがあるだろう。しかし、この世界は終わってもくれないし、逃げも隠れもしてくれない。となれば、あとは自分が「ここではないどこか」に赴くしかないのだ。

ということで今回は、「異世界」をテーマにしたマンガをおすすめしたい。近年人気を博しているこのジャンルから、なかでも一風変わった設定が魅力の6作品をピックアップして紹介する。

突然体がスライムに!? 37歳・童貞男性の運命やいかに



『転生したらスライムだった件』

大手ゼネコンに勤める会社員・三上悟(37歳)は、女性経験ゼロの独身貴族。自由気ままな日々を過ごしていたが、ある日通り魔に襲われ命を落としてしまう。しかし、次に覚醒したときには、なんとスライムへと転生していた!

右も左もわからない暗闇の洞窟で、それでも“捕食”や“魔力感知”といったスキルを駆使して力をつけていく三上。そして、洞窟に封印されていた“暴風竜”ヴェルドラから、「リムル」という名を授かる。



ぷよぷよボディーに驚愕する三上ことリムル

『転生したらスライムだった件』(C)伏瀬・川上泰樹/講談社

洞窟を抜けたリムルは、培ったスキルを活かしてゴブリンや牙狼族など他のモンスターの主にのぼり詰める。そして、さらなる冒険へと出かけるのであった。

スライムという、小さく弱い存在に転生したリムルが大きな世界を変えていく。Web小説を原作に、2018年10月にはTVアニメも放送された、異世界マンガの“金字塔”ともいえる作品だ。「自分がもしもスライムになったら」なんて想像しながら読んでみてほしい。

＞＞ 『転生したらスライムだった件』詳しくはこちら ＜＜

これぞ「下剋上」!? LV999の村人が誕生したワケ



『LV999の村人』



『LV999の村人』(C)星月子猫 ふーみ 岩元健一/KADOKAWA／角川書店

舞台は、モンスターがはびこる島国・ヘキサルドリア。この世界の人々には、「役割」と呼ばれる才覚が生まれつき備わっている。「戦士」や「商人」など“能ある者”とされる役割や、「勇者」や「王」といった“天啓”と呼ばれる特殊な役割。そして、最も人口が多く、力なき者として扱われる「村人」だ。しかし、そんな最弱の存在・村人のなかにも、LV999がいる。それが、主人公・鏡浩二である。



「勇者」ですらLV90の世界で、圧倒的な力を持つ鏡

『LV999の村人』(C)星月子猫 ふーみ 岩元健一/KADOKAWA／角川書店

鏡は圧倒的な力によって、モンスターを倒してお金を稼ぐ日々。そんなある日、勇者に襲われていた魔王の子ども・アリスをたまたま助けたことで、彼女から結婚を迫られる。“「人間」と「魔族」が共存する世界を作りたい”と述べるアリスに鏡は共感し、ともに冒険へと旅立っていく。



父である魔王の討伐を阻止するべく、人間と魔族がお互いを理解し合う世界を望むアリス

『LV999の村人』(C)星月子猫 ふーみ 岩元健一/KADOKAWA／角川書店

“モンスターを倒すとお金が手に入るのはなぜか”。そして、“人間と魔族は本当に相容れない存在なのか”。世界に隠された真実を暴き、種族の壁を越えて芽生えていく絆に注目だ。



「人間と魔族はわかり合える」という鏡の言葉に、魔族も心動かされていく

『LV999の村人』(C)星月子猫 ふーみ 岩元健一/KADOKAWA／角川書店

＞＞ 『LV999の村人』詳しくはこちら ＜＜

力が与えられた! ただし俺だけ「現実世界」に残留!?



『クラスが異世界召喚されたなか俺だけ残ったんですが』

とある中学校のクラスに突如として現れた“異世界の神”。彼は魔王討伐を依頼するべく、生徒たちを異世界へと召喚する。しかし、主人公の神谷夜兎は、たまたま魔法陣からはみ出していたために、スキルを授けられた状態で現実世界へ留まることに。

騒動から1年が経ち、高校生になった夜兎。淡々と学校生活を謳歌するつもりが、現実世界でもテロリストが襲ってきたり、なぜかモンスターが現れたりと波乱の毎日を送ることになってしまう。

1人取り残された世界で、夜兎は自分のスキルをどのように活かしていくのか。“異世界に行かない異世界マンガ”という斬新な切り口は、あたかも自分自身が能力者になった気持ちになれるだろう。

＞＞ 『クラスが異世界召喚されたなか俺だけ残ったんですが』詳しくはこちら ＜＜

目指せバッドエンド回避! 悪役に転生したJK



『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』

交通事故で死んだ女子高生が転生したのは、なんと生前プレイしていた乙女ゲームの悪役令嬢だった! 頭を打った衝撃で前世の記憶を取り戻した8歳のカタリナは、このままゲーム通りに話が進むと国外追放や死といった悲惨な結末が待っていることを思い出す。

バッドエンドを回避するには、悪役にならないように周囲の人々と良い関係を築くことが大事。そう考えたカタリナは前世の記憶をフル活用し、ゲームとは違う発言や行動を心がけていく。

彼女の必死な行動によって、ゲームではカタリナに破滅をもたらすはずだったキャラクターたちが、次第に彼女へ愛を注ぐように。悪しき環境からの見事な脱出劇は、見ていて爽快な気持ちにさせてくれる。

＞＞ 『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』詳しくはこちら ＜＜

17年ぶりの現実世界で浮いてます



『異世界おじさん』

たかふみの叔父は、17歳のときにトラックではねられてから長い昏睡状態に。17年ぶりに目を覚ました叔父いわく、意識がない間は異世界「グランバハマル」にいたという。はじめは叔父の頭を疑ったたかふみだったが、目の前で魔法を見せられたことで、その力が本物だと確信。叔父の社会復帰、および魔法の力を金に変えて生活を営むべく、2人は同居することになる。

異世界の生活では、オークの亜種として狩られかけるなど辛い目にもあった様子の叔父。また、彼に好意を寄せていたであろうツンデレ少女の気持ちにも全く気づかず、フラグをへし折ってきたようだ。

17年の月日を経て現実世界へと帰還した叔父は、いわば“浦島太郎状態”。当時は存在していなかったネットオークションや動画配信などを教えてもらうものの、騙されたり煽られたりと四苦八苦するのであった。そんな困った状況も、魔法の力を存分に使って解決していく。リアルとファンタジーが入り交じる異色の展開は、まさに爆笑必至といえるだろう。

＞＞ 『異世界おじさん』詳しくはこちら ＜＜

現実世界では叶わない欲望も、異世界ならばやりたい放題!



『せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい』



『せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい』(C) ブッチャーU ムンムン 水龍敬/マイクロマガジン社

事故をきっかけに、異世界へと転移した佐藤太郎。神を名乗る石像に依頼された『好きに生きよ』という命を守るべく、薬師・タウロとして第2の人生を謳歌していく。





第2の人生、タウロは冒険などせずに娼館へと足を運ぶのだった

『せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい』(C) ブッチャーU ムンムン 水龍敬/マイクロマガジン社

「彼女いない歴＝年齢」のタウロは、生前ハマっていた風俗店通いを異世界でも満喫。数々の娼館をめぐり、まるで勇者がモンスターを倒していくかのように、女性たちと色事を重ねていくのであった。



タウロは数々の女性と一戦を交える

『せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい』(C) ブッチャーU ムンムン 水龍敬/マイクロマガジン社



1対1だけでなく、時には1人で複数を相手にすることも!?

『せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい』(C) ブッチャーU ムンムン 水龍敬/マイクロマガジン社

冒険も討伐もせず、とにかく娼館で女性たちと心と体を通わせていくタウロ。異世界ものには珍しい、色気満点の作品だ。様々なタイプの女性たちを、タウロはどのように攻略していくのか? 彼の“男”としてのスキルが試される。



キラキラと輝く女性たちに、タウロのテンションもMAX

『せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい』(C) ブッチャーU ムンムン 水龍敬/マイクロマガジン社

＞＞ 『せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい』詳しくはこちら＜＜

＊＊＊

現実と異なる次元との繋がりは、日常のスパイスになってくれるかも? 今回おすすめした5作品以外にも、異世界をテーマにしたマンガは大人気。あなたの心をリフレッシュしてくれる作品と巡り合ってほしいところだ。

