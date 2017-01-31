漫画・小説など電子書籍のレンタルサイト「Renta!」。電子書籍の良いところといえば「いつでも、どこでも読める」、「部屋の収納を圧迫しない」ということだろう。これだけ便利な電子書籍だが、まだ使ったことがない漫画好きも多いという……。

そこで今回は、大の漫画好きで知られる声優とアイドルのハイブリッドユニット・i☆Risの久保田未夢さんにお気に入りの漫画について聞き、同時に電子書籍の良さもアピールしてみることに。はたして、「漫画は本屋で買う派」のみゆたんの心を動かすことはできるのか……!?

――久保田さんは自身のTwitterでもハッシュタグ「コミックボタ」を作って漫画についてのツイートをよくしているくらいの漫画好きですよね。今回は久保田さんの漫画愛についてお聞きして、電子書籍のレンタルサイト「Renta!」を実際に使ってもらおうと思っています。

楽しみ～! 今日はたくさん語っちゃいます!





――まず「久保田さんと漫画」についてですけど、漫画はいつも本屋で買われるんですよね。

はい! 私は本屋に行くのが好きなんですよ。漫画だけじゃなくて、ファッション誌とか料理の本とか、世界の絶景が収められた本とか、それらを見ているだけで何時間でもいられます。本に囲まれている状況がたまらん! ってやつですね。私が所属しているグループのi☆Risは11月25日に日本武道館でライブを開催したんですけど、ライブ後にお休みをいただいて、その時も本屋に行きました!





――本屋で漫画を選ぶ時、久保田さんならではの順番があるんですよね。

あります! まずジャンル問わず棚に入っている漫画の背表紙を全部見ていって、気になった作品の1巻だけ取ってカゴに入れていきます。カゴを持ってお店のはしっこに行き、表紙と裏表紙の説明を見て、そこでセレクトして買うかを決めていきます。最低3冊くらいで、多い時は20冊くらい買う時もありますね。店員さんに変な人だと思われているかもなんですけど(笑)。





――背表紙、タイトル、表紙、裏表紙と順番に見て買う作品を決める。そこでピンとくるのはどういった作品ですか?

最初に見るのは背表紙なので、まずタイトルが目に入るじゃないですか。最近の漫画作品は長いタイトルが増えていて、タイトルだけで内容が把握できるようなものですね。今だとご飯物の漫画にハマっているので、タイトルに「○○飯」とあると、片っ端から取っていっちゃいます。あとは文字のフォントで、作品の雰囲気が伝わってくるもの。「これ、私が好きそう」って。もはや勘ですね。ちょっと気にしちゃうのは何巻まで出ているかですね。





――巻数が多すぎると躊躇してしまう?

そうなんですよ。そろえていくのに何回も本屋に通わなきゃいけない。基本的に1巻目は絶対に本屋で買うと決めているんですけど、どうしても買いに行く時間がないとか、続きが読みたい場合は通販で買うこともあります。





――たくさん買っても帰りが大変ですしね。

重いんですよー。両親と一緒に買い物して車で帰れる時とかじゃないと大量に買えないですから。あと、漫画雑誌も買っているので大変なんです。某少年漫画雑誌を高校1年生のころから買い続けて、ページを切って自分でファイリングしているんですよ。





――ということは、7年間も続けているんですね。

本棚に入らないから積み上がっちゃっています。そろそろ整理をしたいなと思っているんですけど、その前に漫画でベッドを作りたいなって。そのくらい溜まっちゃっていますね。





■みゆたんおすすめ漫画その1



『デュラララ!!』 『デュラララ!!』作品紹介

舞台は東京・池袋。非日常に憧れる気弱な少年・竜ヶ峰帝人はこの街で様々な出逢いを体験する。天真爛漫なストーカー少女、魔に魅せられた高校生、引きこもりの天才闇医者、快楽主義の情報屋、池袋最強の男、そして……漆黒のバイクを操る首無しライダー。様々な人間たちの想いは交錯していき、帝人は思いもよらぬ非日常に巻き込まれていく

原作小説:『デュラララ!!』(電撃文庫刊)

『デュラララ!!』の立ち読みはコチラ











『デュラララ!!』

原作:成田良悟 キャラクターデザイン:ヤスダスズヒト 作画:茶鳥木明代/スクウェア・エニックス

©Ryohgo Narita

©Akiyo Satorigi/SQUARE ENIX

Licensed by KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS

――久保田さんのファン100人に「久保田未夢が好きな作品とキャラクターを答えよ」と聞いたら、多分100人とも『デュラララ!!』と平和島静雄を挙げると思います。マイホーム・イズ・静雄!

静雄・イズ・マイホーム!!





――『デュラララ!!』は久保田さんがアニメにハマるきっかけにもなった作品ですよね。最初の出会いは?

TVアニメ第1期の最終回くらいの時ですね。友だちにすすめられたのがきっかけで、小説やアニメ、漫画と観ていってハマりました。最初は(折原)臨也が好きだったんですけど、だんだんと静雄さんの格好良さに気付いていきました。





――静雄のどんな部分に惹かれていったんでしょうか。

自分に素直に生きていきたいのに素直になれないところでしょうか。強くて特殊な能力を持っている人って、それが自信とか存在意義みたいに描かれていることが多いんですけど、『デュラララ!!』の登場人物は能力を自慢せず、それだけで勝負しに行かないところが格好いいんです。静雄さんは特にそういうキャラクターで、怪力なのにそれを誇示しない、むしろ暴力が嫌いなんです。そういったところがかわいくて格好良いですね。





――静雄はいろいろな面でギャップを感じるキャラクターですよね。

そうなんです! 金髪、サングラス、バーテンダーの服装という見た目なのに、甘いものが好きでビールが嫌いとか(笑)。過去話でも苦労したところが描かれていて、バイトもクビになるわ、骨も折るわで。でもいい先輩にめぐり会えて、いまの地位を確立している。苦労してきたんだなあって。





――余談ですけど、『デュラララ!!』キャラクターデザインのヤスダスズヒトさんがi☆RisのLINEスタンプのデザインをしてくれていましたよね。

はい～～! あれはやばかったですね! 同じ絵柄で描いてもらったということは、つまり同じ次元に入れているんです。もう、i☆Risで良かったって思いました! スタンプが発売される前に、スタッフさんから「こういう風に絵が仕上がってきたよ」って画像が送られてきたんですけど、もうそのデータは家宝です!





――そんな飛び上がるほど大好きな『デュラララ!!』を知らない人におすすめするとしたら?

原作は小説ですけど、アニメや漫画にもなっていますので、活字を読むのが苦手という人にもぜひぜひ知ってほしいですね。小説、アニメ、漫画とどれも内容が変わらないので、どれかひとつのメディアしか観ていなくても共通に話ができるのがいいところです。作品に触れるきっかけが多いので、どこからでも入りやすいとお思います。お願いだから好きになってください(笑)!





『デュラララ!!』

原作:成田良悟 キャラクターデザイン:ヤスダスズヒト 作画:茶鳥木明代/スクウェア・エニックス

©Ryohgo Narita

©Akiyo Satorigi/SQUARE ENIX

Licensed by KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS

『デュラララ!!』の立ち読みはコチラ

――いまはどんなジャンルの漫画にハマっていますか?

私が最近自炊をするようになったということもあると思うんですけど、飯漫画や料理漫画ですね。ご飯の作り方も載っているので、あとで作ってみようかなって気にもなるじゃないですか。料理のレシピ本だと写真と文字で作り方が書いてあるだけですけど、漫画だと実際にキャラクターが作っているので、そのほうが作りたくなるんですよ。あと、人が美味しそうに食べている姿が好きなので。だから飯漫画って、漫画が読めて、料理の作り方もわかって、美味しそうに食べている姿も見ることができる。一石三鳥なんです!





――ということで『イケメン共よ メシを喰え』です。

私得! 本屋でタイトルを見て棚から取って、表紙で買うの確定ですよ! 内容は主人公の女性が「イケメンがご飯を食べている姿を見る」という、それだけの漫画なんです。でも、男女問わず、誰かが美味しくご飯を食べている姿を見るのは、みんな好きだと思うんですよ。それに、バンドマンに男の娘、いろんなタイプのイケメンが出てくるんです。





――どのタイプのイケメンが好みでした?

カツカレーを食べるトラック運転手のガテン系が良かったですね。妊娠中の奥さんに電話をかけていて、幸せになってー! って。やっぱり、ご飯屋さんで人が食べている姿ってなかなか見ることができないじゃないですか。実際にはできないことだけど、それが主人公を通して読むことによって疑似体験ができるんです。「人が食べている姿はこんなに最高なんだよ」というのを描いてくださって、最高な漫画です!





●Renta!とは?

Renta!は電子書籍のレンタルサイト。安価な「48時間レンタル」と「無期限レンタル」の料金メニューから、読みたい書籍を自分好みに利用できます。全巻「無料サンプル」も付いて、毎週変わる「無料!読み放題マンガ」も充実!

詳しくはコチラ