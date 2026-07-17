買ってから数日たつと、ミニトマトがシワシワになってしまうことがあります。「もう鮮度が落ちたかな」と、そのまま食べたり処分を考えたりした経験がある人もいるのではないでしょうか。

今回は、スーパーの野菜売り場で15年間働いてきた青髪のテツさんの著書『いますぐ使える！ 青果部エキスパート店員の「野菜・果物」のネタ帳』(宝島社)より、シワシワになったミニトマトを手軽に復活させる方法を紹介します。

シワシワのミニトマトは……

シワシワになったミニトマトは50℃のお湯をかければ、20秒でプリプリに復活する

ミニトマトがしぼんでしまったら、50℃くらいのお湯に20秒ほどつけてみましょう。皮が水分を吸って張りが戻り、見た目も食感もプリッとします。お湯から出したらすぐに冷水で冷やすのがコツ。

買ってから日が経ったトマトも、少し手を加えるだけでおいしさを取り戻せます。