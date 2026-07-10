野菜は冷蔵庫で保存するものと思いがちですが、実は種類によって適した保存場所は異なります。「長持ちさせようと思って冷蔵庫に入れたのに、かえって品質を落としてしまった」というケースもあるかもしれません。

今回は、スーパーの野菜売り場で15年間働いてきた青髪のテツさんの著書『いますぐ使える！ 青果部エキスパート店員の「野菜・果物」のネタ帳』(宝島社)より、「さつまいも」の正しい保存方法について紹介します。

さつまいもの保存場所は……

さつまいもは常温保存が基本。冷蔵保存すると低温障害で品質が落ちる可能性がある

さつまいもは5〜10℃程度の低温に弱く、冷蔵庫に入れると低温障害で黒変や硬化が起こることがあります。保存は13〜15℃の冷暗所が理想。泥つきのまま新聞紙で包み、風通しのよい場所に置きましょう。

冬場など室温が低い場合は、段ボールに入れて冷えすぎを防ぐ工夫もおすすめです。