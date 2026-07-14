カット野菜は必要な分だけ購入できるので便利ですが、「保存しているうちに切り口から傷んでしまう」「最後のほうは鮮度が落ちてしまう」と感じたことはありませんか? 実は、使う順番を少し変えるだけで、鮮度を保ちやすくなる野菜もあります。

今回は、スーパーの野菜売り場で15年間働いてきた青髪のテツさんの著書『いますぐ使える！ 青果部エキスパート店員の「野菜・果物」のネタ帳』(宝島社)より、「カット白菜」を長持ちさせるコツを紹介します。

カット白菜を使うときは……

カット白菜は内側の葉から使うと長持ちする

白菜は中心部分に成長点があり、ここが生きていると周りの葉の栄養を吸い取ってしまいます。カット白菜を保存する場合は、先に内側の葉を使い、成長点を早めに取り除くのがポイント。残りの葉の鮮度を保ちやすく、最後までシャキシャキ感を楽しめます。