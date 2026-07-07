スーパーで野菜を選ぶとき、「見た目はどれも同じに見えるけれど、何を基準に選べばいいんだろう」と迷ったことはありませんか。色や形の違いに気づいても、それがおいしさや鮮度と関係しているのかは意外とわからないものです。

今回は、スーパーの野菜売り場で15年間働いてきた青髪のテツさんの著書『いますぐ使える！ 青果部エキスパート店員の「野菜・果物」のネタ帳』(宝島社)より、「ブロッコリー」について紹介します。

ブロッコリーについている粉は……

ブロッコリーについている粉は新鮮な証し。自然にできるもので農薬ではない

ブロッコリーの表面に白っぽい粉やもやっとしたものがついていることがあります。残留農薬と勘違いされがちですが、これは「ブルーム」という成分。鮮度がよいブロッコリーに稀についている場合があります。品質や安全性には問題ありません。

ブルームはブドウやきゅうりで見かけると思いますが、ブロッコリーでも似たような現象が見られることがあるんです。

※花粉などの可能性もあります。