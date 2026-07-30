面接では、志望動機や自己PRだけでなく、企業研究の成果を問われることもあります。しかし、話に熱が入るあまり、思わぬ失敗をしてしまう就活生も少なくありません。

本シリーズでは、マイナビが実施した「大学生 活動実態調査」をもとに、就活生たちの実体験を漫画で紹介します。

さて、今回のやらかしは……。

▶第一話から読む

人違い

＼爆笑! 就活エピソード／

✅「社員のウソ」を見破った瞬間

✅早すぎ……人事部からのメール

✅履歴書を生成AIで作成した結果

企業研究の成果も、伝える相手を間違えてしまっては逆効果。面接では、話す内容だけでなく「誰に話しているか」も忘れないようにしたいですね。

就活中は、誰もが一度は「やってしまった……」という経験をするものです。しかし、その失敗が人生を左右するとは限りません。大切なのは、失敗から学び、次に活かすこと。本シリーズが、就活に悩む皆さんの気持ちを少しでも軽くするきっかけになれば幸いです。

調査対象 :2024年3月卒業見込みの全国の大学生、大学院生

調査期間 :2023年9月24日～9月30日

調査方法 :マイナビ2024の会員に対するWEBアンケート

有効回答 :1,837 名