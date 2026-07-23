面接前の雑談に「緊張がほぐれた」と感じた経験はありませんか? 実は、その何気ない会話も面接の一部。気持ちを切り替えるタイミングに戸惑う就活生も少なくありません。

本シリーズでは、マイナビが実施した「大学生 活動実態調査」をもとに、就活生たちの実体験を漫画で紹介します。

さて、今回のやらかしは……。

▶第一話から読む

緊張感

＼爆笑! 就活エピソード／

✅「社員のウソ」を見破った瞬間

✅早すぎ……人事部からのメール

✅履歴書を生成AIで作成した結果

面接前の雑談は緊張をほぐすきっかけになりますが、本番が始まれば空気は一変することもあります。気持ちを切り替えて臨みたいですね。

就活中は、誰もが一度は「やってしまった……」という経験をするものです。しかし、その失敗が人生を左右するとは限りません。大切なのは、失敗から学び、次に活かすこと。本シリーズが、就活に悩む皆さんの気持ちを少しでも軽くするきっかけになれば幸いです。

調査対象 :2024年3月卒業見込みの全国の大学生、大学院生

調査期間 :2023年9月24日～9月30日

調査方法 :マイナビ2024の会員に対するWEBアンケート

有効回答 :1,837 名