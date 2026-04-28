現在の姿からは想像できないぽっちゃり中年男性の姿に、本人は――。

BALLISTIK BOYZの砂田将宏が主演する日本テレビの深夜単発ドラマ『AIに話しすぎた男』(29日25:35～)の制作発表会見が28日、東京・汐留の同局で行われ、AIが予測した“最悪の将来”のビジュアルに受けた感想を明かした。

結婚を翌日に控えた主人公・相内亮佑(砂田)が、最新のAIチャットボット「MIRA」と向き合う中で、自身の心の奥底にある“内なる声”を突きつけられていく新感覚の密室ヒューマンドラマ。今作は砂田の主演を発表する前、AIが予測した“最悪の将来”とされる姿が公開されていた。

そのビジュアルは、BALLISTIK BOYZのメンバーとして活躍する現在からは想像できない二重あごのぽっちゃり中年男性。砂田は「もう本当に体に気をつけないといけないと思いましたね」とショックを受けたという。

砂田の親も同様の感想を持っていたそうで、「あんた本当に気をつけないと、ああなるからね」と注意を受けたことも明かした。

劇中では、他にも砂田の要素が入った写真が小道具として登場。「赤ちゃんの写真でも、僕みたいにめっちゃ眉毛太い子がいるので、そういうところも注目しながら見てほしいですね」と呼びかけた。