都会で生活していたOL・水谷真帆があこがれの田舎暮らしをする4コマ漫画「ハードすぎたスローライフ」です。
野菜作りが好きな義父、たくさん作っても当の本人は野菜嫌いで…⁉
＼都会のOLが田舎暮らし／ あこがれのスローライフは結構大変で…？ ✅『ハードすぎたスローライフ』全382話を一気読み
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都会で生活していたOL・水谷真帆があこがれの田舎暮らしをする4コマ漫画「ハードすぎたスローライフ」です。
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