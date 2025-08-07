スーパー戦隊シリーズ50周年を記念した大規模展示イベント「全スーパー戦隊展」がいよいよ2025年8月8日から開催されます。マイナビニュースでは「全スーパー戦隊展」開催に合わせ、第1作『秘密戦隊ゴレンジャー』から第49作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』まで、50年のあゆみを6つの「時代」に分け、ご紹介してまいります。

連載第5回は、スーパー戦隊の「懐の深さ」を感じさせる超・個性的な作品が続々飛び出した「躍進の時代」、『機界戦隊ゼンカイジャー』(2021年)から現在放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』(2025年)まで、5作品の解説をお届けします。

第45作 機界戦隊ゼンカイジャー

2021年3月7日～2022年2月27日放送 全49話

スーパー戦隊シリーズの45作目を記念した『機界戦隊ゼンカイジャー』は、ゼンカイザー＝五色田介人と4人の「キカイノイド」が集まり、スーパー戦隊の力を秘めた「センタイギア」を用いて多彩な戦い方を見せました。彼らが力を合わせ、悪の王朝トジテンドに侵略された「並行世界」を救っていくのが毎回のストーリー展開。愛すべきキカイノイドたちのドタバタした自由なかけあいや、底抜けに陽気で熱血な介人の人物像が子供たちの心をとらえ、明るく親しみやすいヒーローの根源的な魅力を打ち出しています。

ステイシーザーに暗黒チェンジする美青年ステイシーや、いくつもの並行世界を渡り歩く「界賊」ツーカイザー＝ゾックスと妹フリント、双子のカッタナー＆リッキーのゴールドツイカー一家など、介人を中心に個性豊かなキャラクターが続々と登場し、画面いっぱいに大あばれしました。

第46作 暴太郎戦隊ドンブラザーズ

2022年3月6日～2023年2月26日放送 全50話

人間の強い欲望から生まれる「ヒトツ鬼」を退治する使命を帯びたドンモモタロウ＝桃井タロウと4人の「お供」たちの奇想天外な物語、それが『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』です。有名な昔話「桃太郎」をベースにした本作のヒーローは、極端に小柄で低頭身のイヌブラザー、極端に線が細く高身長のキジブラザーなど、全員並んだ際のふぞろいさが大きな特徴となり、強烈なインパクトを与えました。

メンバーはタロウを筆頭に、アクの強い者ばかり。ふぞろいな面々が個性をぶつけあい、理解しあううちに、本当の戦士として団結していく様子がコミカル風味を交えて描かれます。それらはやがて、本作の特殊な世界観でしか味わえない「感動」をもたらしてくれました。タロウに憧れ、彼を乗り越えようと奮闘する桃谷ジロウ(ドンドラゴクウ／ドントラボルト)や、人間よりも高次の存在ながら、俗世間に魅力を感じて没入してしまう「脳人」のソノイ、ソノニ、ソノザなど、愛すべきキャラクターたちの群雄割拠が話題を集めました。

第47作 王様戦隊キングオージャー

2023年3月5日～2024年2月25日放送 全50話

宇宙の片隅の惑星「チキュー」の5王国を治める若き王たちが巨大な危機に立ち向かう物語、それが『王様戦隊キングオージャー』です。かつてない独自の世界観を生み出すべく、本作ではLEDウォールによるバーチャル・プロダクション、Live合成など最新技術を本格導入。国産映像作品のレベルアップにも多大なる貢献をしました。

クワガタオージャー＝ギラと各国の王たちは、他国と駆け引きを行い、時には欺きあいながらも、未曾有の危機を乗り越えるべく団結していきます。物語の「語り部」を務めると同時に、地帝国バグナラクとチキューをつなぐ役割を担うスパイダークモノス＝ジェラミーの存在感も絶品です。後半からは、宇宙全体を揺るがす脅威となる宇蟲王ダグデドの襲来を転機として、それまで散りばめられていた数々の要素がひとつにまとめられ、感動的なクライマックスを迎えました。

第48作 爆上戦隊ブンブンジャー

2024年3月3日～2025年2月9日放送 全48話

人間の悲鳴＝ギャーソリンを燃料とする大宇宙侵略大走力団ハシリヤンに立ち向かう、ブンレッド＝範道大也と仲間たちの活躍を描く『爆上戦隊ブンブンジャー』。「自分のハンドルは自分で握る」をモットーとする彼らには、たとえ同じ場所にいなくともお互いを信じ、ひとつの目標に向かって全力で突き進むというクールさと熱さを兼ね備えたヒーロー像が与えられました。

地球上のあらゆる物体から生まれる「苦魔獣(くるまじゅう)」があの手この手で人々に悲鳴を上げさせようとする作戦のユニークさと、これを打ち破るブンブンジャーのパワフルかつテクニカルな戦闘が見どころです。ふだんは人間大の姿でカレーライス作りを得意とするブンドリオ・ブンデラスが、戦闘時には巨大化してブンブントレーラー、そしてブンブンジャーロボになる、巨大特撮の魅力もふんだんに盛り込まれています。バクアゲ16からは、宇宙の「始末屋」ブンバイオレット＝焔先斗とビュン・ディーゼルの名コンビが地球に現れ、ブンブンジャー5人と深く関わっていきました。娯楽テイストの裏側に現実的な社会問題を忍び込ませた、いくつかのエピソードの真摯なメッセージ性も本作の大きな魅力です。

第49作 ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー

2025年2月16日～放送中

『秘密戦隊ゴレンジャー』(1975年)放送開始から50年という節目を迎えた2025年のスーパー戦隊は、多種多様な願いを抱く「はぐれ者」たちの大活躍を描いた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』となりました。ゴジュウウルフ＝吠、ゴジュウレオン＝陸王、ゴジュウティラノ＝竜儀、ゴジュウイーグル＝禽次郎、ゴジュウユニコーン＝角乃は「センタイリング(指輪)」を集める「ライバル」同士であり、同じく指輪を狙うノーワンワールドのブライダンと戦う「仲間」同士でもあります。第16話からは、かつて世界を救った「神」を名乗るゴジュウポーラー＝熊手真白が加わり、賑やかさが増しました。

ヒーローだけでなく、一芸に秀でたノーワン怪人がゴジュウジャーと競いあう「ナンバーワン対決」のコミカルさや、敵ながら憎めない愛嬌を備えるファイヤキャンドルやブーケといった濃厚なキャラクターも好評を博している本作。歴代スーパー戦隊のレッドヒーローが「ユニバース戦士」となって登場し、さまざまな事情からゴジュウジャーと深く関わっていくスリリングな展開も評判を呼んでいます。

原点・ゴレンジャーから最新作・ゴジュウジャーまで、すべてのスーパー戦隊の魅力を結集した展示イベント「全スーパー戦隊展」(東京会場)は2025年8月8日から27日まで、東京ドームシティプリズムホールにて開催。以後、名古屋会場(10月4日～11月3日)ほか、各地を巡回する予定です。

