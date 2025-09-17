分譲マンションに住むと避けて通れないのが「管理組合」。理事の押し付け合い、古株vs新人の温度差、困った住人とのドタバタなど、そこには管理費を払っているだけでは見えてこない悲喜こもごもが……。そんな“管理組合あるある”を、マイナビニュース会員から寄せられたエピソードを基に、菅原県さんがコミカルに4コマ漫画化。

あなたのマンションでも起きているかもしれない、理事会のドタバタ劇をのぞいてみませんか。

■貼り紙の匿名文書…理事会ミステリー劇場

匿名で理事会役員の不正を告発する文書が、エントランスに貼ってあった……！ そんな滅多にない事件に理事会は騒然。「一体誰が書いたのか?」と犯人探しが始まるも、根拠のない憶測が飛び交うばかり。シリアスな出来事なのに、推理は泥臭くてどこかユーモラス。理事会が突如“サスペンス劇場”と化す光景、あなたの管理組合でも起こるかもしれませんね。次回もお楽しみに。

調査時期: 2025年7月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 501人

調査方法: インターネットログイン式アンケート