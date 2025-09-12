分譲マンションに住むと避けて通れないのが「管理組合」。理事の押し付け合い、古株vs新人の温度差、困った住人とのドタバタなど、そこには管理費を払っているだけでは見えてこない悲喜こもごもが……。そんな“管理組合あるある”を、マイナビニュース会員から寄せられたエピソードを基に、菅原県さんがコミカルに4コマ漫画化。

あなたのマンションでも起きているかもしれない、理事会のドタバタ劇をのぞいてみませんか。

■世代で異なる優先順位

マンションの管理費といえば、限られた予算をどこに配分するかが大きなテーマ。ところが世代によって「優先したいもの」がまるで違うのが現実です。働き盛り世代にとっては快適な生活に欠かせないネット環境や、置き配ロッカーなどが最優先。年配世代にとっては資産価値に直結する補修こそ最優先。どちらにも一理あるだけに、話し合いは平行線……。そんな世代間の価値観ギャップも、管理組合ならではの“あるある”かもしれません。

調査時期: 2025年7月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 501人

調査方法: インターネットログイン式アンケート