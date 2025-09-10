分譲マンションに住むと避けて通れないのが「管理組合」。理事の押し付け合い、古株vs新人の温度差、困った住人とのドタバタなど、そこには管理費を払っているだけでは見えてこない悲喜こもごもが……。そんな“管理組合あるある”を、マイナビニュース会員から寄せられたエピソードを基に、菅原県さんがコミカルに4コマ漫画化。

あなたのマンションでも起きているかもしれない、理事会のドタバタ劇をのぞいてみませんか。

■理事会の本題はどこへ…?

マンション管理組合の理事会といえば、管理費や修繕についての議論が行われているイメージですが、議題は秒で可決され、メインはスイーツ談義――そんなゆる～い理事会もあるようです。毎月の会合は、各自が持ち寄るお菓子でほのぼのティータイム。そんなお菓子のラインナップが議題以上に注目される理事会は、なんとも平和な光景ですね。

次回も、管理組合ならではのちょっと笑える日常をお届けします。

