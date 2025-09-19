分譲マンションに住むと避けて通れないのが「管理組合」。理事の押し付け合い、古株vs新人の温度差、困った住人とのドタバタなど、そこには管理費を払っているだけでは見えてこない悲喜こもごもが……。そんな“管理組合あるある”を、マイナビニュース会員から寄せられたエピソードを基に、菅原県さんがコミカルに4コマ漫画化。

あなたのマンションでも起きているかもしれない、理事会のドタバタ劇をのぞいてみませんか。

■理事会=飲み会前哨戦!?

理事会の会合そのものよりも、むしろ“その後”が本番。そんな慣習が定着し、会議が終わるやいなや「さあ、飲みに行こう」とお決まりの流れに。断りにくい雰囲気のまま「ここからが本番だよ」と言われ、理事会はまるで飲み会の前哨戦。大事な議題も結局は居酒屋で仕切り直し――。お酒が好きな人には楽しくても、苦手な人にとってはなかなかの試練かもしれません。次回も、本当にあったマンション管理組合エピソードをご紹介します。

調査時期: 2025年7月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 501人

調査方法: インターネットログイン式アンケート