分譲マンションに住むと避けて通れないのが「管理組合」。理事の押し付け合い、古株vs新人の温度差、困った住人とのドタバタなど、そこには管理費を払っているだけでは見えてこない悲喜こもごもが……。そんな“管理組合あるある”を、マイナビニュース会員から寄せられたエピソードを基に、菅原県さんがコミカルに4コマ漫画化。

あなたのマンションでも起きているかもしれない、理事会のドタバタ劇をのぞいてみませんか。

■みんな悩む、マンションの迷惑住人問題

マンション暮らしの永遠のテーマといえば、「迷惑な住人問題」。共用廊下に荷物を置きっぱなし、ゴミ出しのルール違反、深夜の騒音……苦情が寄せられるたびに、理事会メンバーは解決に動きますが、いざ注意となると「誰が言う?」と押し付け合いに。強く言えば逆ギレのリスク、やんわり伝えても通じない。そんな“隣人トラブルあるある”、どの管理組合でも避けて通れない悩みなのかもしれません。

次回も、本当にあった管理組合ドタバタ劇をお届けします。

調査時期: 2025年7月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 501人

調査方法: インターネットログイン式アンケート