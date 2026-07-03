社外で勤務先の人と偶然出会うと、少なからず驚くもの。ましてや、その場で見られたくないものを持っていたり、見ていたりすれば、なおさら焦ってしまうのではないでしょうか。

本連載では、退職経験を持つマイナビニュース会員の実体験をもとに、青木ぼんろさんの漫画で再現。働く人たちのリアルな声をお届けします。

遭遇

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✅後悔→プライベート動画を「会社のパソコン」に保存していた社員が…

✅納得→最終日“送別ランチ”を断ったワケ…

✅感動→前の職場から着信。どうやら、職場の飲み会の最中で……

退職の準備は順調でも、会社の人との偶然の遭遇だけは勘弁してほしいと思うのでした。

退職は「これからの自分」へのステップ

退職は「終わり」ではなく、「自分らしく働くための始まり」です。立ち止まって気づく不調や違和感こそが、次のキャリアをつくるヒントになることもあります。働き方の多様化が進むいま、辞めることを恐れず、心と体を守る選択をすることが大切です。“続ける勇気”と同じくらい、“辞める勇気”も尊い時代になっているのです。

退職・離職に関するアンケート

調査時期: 2024年11月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 506人

調査方法: インターネットログイン式アンケート