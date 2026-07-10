「この会社にいて成長できるのだろうか」――そんな不安を抱えながら働く人は少なくありません。人間関係に不満はない。それでも将来を考えて転職を意識することもあります。

本連載では、退職経験を持つマイナビニュース会員の実体験をもとに、青木ぼんろさんの漫画で再現。働く人たちのリアルな声をお届けします。

第一話から読む

罪悪感

  • 人間関係は良好だから決意が鈍る

    人間関係は良好だから決意が鈍る

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「辞めたい」と「辞められない」の間で、葛藤は続くのでした。

退職は「これからの自分」へのステップ

退職は「終わり」ではなく、「自分らしく働くための始まり」です。立ち止まって気づく不調や違和感こそが、次のキャリアをつくるヒントになることもあります。働き方の多様化が進むいま、辞めることを恐れず、心と体を守る選択をすることが大切です。“続ける勇気”と同じくらい、“辞める勇気”も尊い時代になっているのです。

青木ぼんろ

青木ぼんろ

会社員。日々のことを漫画に描いたりしています。おそらく誰の人生にも、何の影響も及ぼさない漫画ですが良かったら。 【twitter:@aobonro】 https://twitter.com/aobonro

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退職・離職に関するアンケート

調査時期: 2024年11月19日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 506人
調査方法: インターネットログイン式アンケート