「仕事を辞めたい」と思っても、次の職場が見つかる保証はない――そう考えて、なかなか一歩を踏み出せない人もいるのではないでしょうか。
しかし、行動してみたことで見える景色が変わることもあります。
本連載では、退職経験を持つマイナビニュース会員の実体験をもとに、青木ぼんろさんの漫画で再現。働く人たちのリアルな声をお届けします。
一念発起
＼リアルな退職実話／ やばい職場・上司から逃げろっ!! ✅『本当にあった退職・離職話』74全話を一気読み
✅後悔→プライベート動画を「会社のパソコン」に保存していた社員が…
✅納得→最終日“送別ランチ”を断ったワケ…
✅感動→前の職場から着信。どうやら、職場の飲み会の最中で……
「辞めたら終わり」だと思っていたものの、実際は自分が思う以上に選択肢があることを知るのでした。
退職は「これからの自分」へのステップ
退職は「終わり」ではなく、「自分らしく働くための始まり」です。立ち止まって気づく不調や違和感こそが、次のキャリアをつくるヒントになることもあります。働き方の多様化が進むいま、辞めることを恐れず、心と体を守る選択をすることが大切です。“続ける勇気”と同じくらい、“辞める勇気”も尊い時代になっているのです。
青木ぼんろ
退職・離職に関するアンケート
調査時期: 2024年11月19日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 506人
調査方法: インターネットログイン式アンケート