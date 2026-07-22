「今どう反応するのが正解なんだろう」――。
会議中、誰かの発言に微妙な沈黙が流れるのを感じたり、周囲を見回して空気をうかがったりした経験があるビジネスパーソンは少なくないでしょう。日本経済新聞社とJob総研が2025年に実施した「職場会議の実態調査」では、会議に不満を感じている人が約7割にのぼり、「発言しづらい」「議論が深まらない」といった声も多く見られました。
働き方やコミュニケーションの形が変化する中で、「何となく気まずい会議」に疲れを感じる場面は、以前より増えているのかもしれません。そこで本連載では、マイナビニュース会員が実際に経験した「気まずい会議」を漫画形式で紹介します。違和感を覚えたり、微妙な空気を感じたりしたエピソードを参考にしながら、よりよい会議の場づくりに役立ててみてください。
リモート会議開始前の「やる気ゼロ」発言が……
これは…やってしまいがちですね。体感的に50人以上が参加するリモート会議では、必ず1人以上がマイクオン状態で何かしらの「やらかし発言」をしてしまっている気がします。
誰かの悪口や陰口の音声を拾われてしまうと一発でアウトなので……リモート参加時は必ずカメラとマイクの状態を確認するようにしましょう。
あなたも何度も経験しているはず!?✅『気まずい会議』を1話から無料でイッキ読み!
一條マサヒデいちじょうまさひで
藤本たみこふじもとたみこ
会議に関するアンケート
調査時期: 2026年3月26日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 400人
調査方法: インターネットログイン式アンケート