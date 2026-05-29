会社で働いていると、「あれ?」と思う瞬間はありませんか。マイナビニュース会員に聞いた、働く人たちが実際に体験した"ちょっと怖い話"をお届けします。
とあるの働く人の体験とは?
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知らなくてよかった真実ほど、見つけたときのダメージは大きいものです。
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