会社で働いていると、「あれ?」と思う瞬間はありませんか。マイナビニュース会員に聞いた、働く人たちが実際に体験した"ちょっと怖い話"をお届けします。
とあるの働く人の体験とは?
【漫画】社内チャットに辞めたはずの元同僚の名前を発見して……
なぜ……!
＼あるある、なのか!?／ ✅『会社で本当にあった怖い話』を一気読み
あなたの職場にも似たようなこと、ありませんか?
連載
掲載日
会社で働いていると、「あれ?」と思う瞬間はありませんか。マイナビニュース会員に聞いた、働く人たちが実際に体験した"ちょっと怖い話"をお届けします。
とあるの働く人の体験とは?
なぜ……!
＼あるある、なのか!?／ ✅『会社で本当にあった怖い話』を一気読み
あなたの職場にも似たようなこと、ありませんか?
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
就活でやらかした話 第75回 【漫画】就職先が決まらないとき、内定通知“以外”で一番「嬉しい連絡」とは……
本当にあった退職・離職話 第68回 【漫画】入社半年で退職を申し出た。それを聞いた先輩社員が「くそ、やばい!!」と焦る理由とは……
新卒社員が泣いた一言 第104回 【漫画】「社内の人にさん付けは不要」電話応対を注意され…その後ついた“あだ名”がさすがにひどい
やばい後輩 第131回 【漫画】後輩の“できる風返事”に騙された…翌日未完成だった話
職場の謎ルール 第189回 【漫画】「そこは空気読んでもらえる?」公休と有給の連休がNGな職場の圧
あなたの「キャリアアップ」を支援するコンテンツを提供します。最新のスキルアッププログラムやキーマンインタビューなど、人材育成に役立つ情報を掲載。キャンペーンやセミナー情報も提供します。