年収は生活設計やキャリア選択の基盤となる重要な指標です。厚生労働省が公表している「賃金構造基本統計調査」では、年齢や学歴、企業規模などによって賃金に差がある実態が示されています。年収という数字は、個人の努力だけでなく、働く環境や社会構造も映し出すものといえるでしょう。

そんな“年収”をめぐるリアルは、日々の人間関係のなかにも表れています。そこでマイナビニュース会員にアンケートを実施し、「周りにいる年収が高い人のあるある」について聞いてみました。実体験をもとに、4コマ漫画で紹介していきます。

→✅「年収高い人って」1話から無料でイッキ読み!

久々に会った友人が“外注派”に…年収差で変わる日常のリアル

久々の再会で見えた価値観の変化に、戸惑った経験はありませんか。年収や忙しさで「外注」が当たり前になる一方、距離を感じる瞬間も。皆さんはどう受け止めますか?

年収を上げる前に考えたいこと

年収は、単なる結果ではなく「どう働き、どう評価されるか」の積み重ねの先にあります。賃金制度の透明化やスキルの可視化、副業やリスキリングの広がりが進めば、収入の差は“偶然”ではなく“選択”へと近づいていくでしょう。誰かの年収を羨む前に、自分はどんな価値を積み上げたいのかを問い直すこと。その小さな視点の転換が、未来の収入と働き方を変える一歩になるのかもしれません。

→✅「年収高い人って」1話から無料でイッキ読み!

調査時期: 2023年10月16日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 1,000人

調査方法: インターネットログイン式アンケート