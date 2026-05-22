会社で働いていると、「あれ?」と思う瞬間はありませんか。マイナビニュース会員に聞いた、働く人たちが実際に体験した"ちょっと怖い話"をお届けします。

とあるの働く人の体験とは?

【漫画】取引先への誤送信をギリギリで取り消した結果……"もっと怖い展開"に震えた話

社会人なら一度は夢に見るタイプの事故……!

あなたの職場にも似たようなこと、ありませんか?